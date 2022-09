Serok Nêçîrvan Barzanî serpereştiya îmzakirina peymaneke Wezareta Pêşmerge û Pentagonê kir￼

Berî nîvroya îro çarşemê 21.09.2022 di rêwresmekê da bi serpereştiya ‏birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê û bi amadebûna birêz Mesrûr Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û xanim Celeste Wallander Yarîdedera Wezîrê Berevaniya Amerîkayê ji bo Karubarên Asayîşa Navdewletî û şandeya bi wê ra û birêzan Cîgirên Serokê Herêma Kurdistanê, Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê, Balyozê Amerîka li Iraqê, hejmarek ji Wezîr û Şêwirmendên Serbazî, peymaneke lihevtêgihiştinê di navbera Wezareta Pêşmerge û Wezareta Berevaniya Amerîkayê da hate îmza kirin.‏

Di rêwresmê da Serok Nêçîrvan Barzanî, gotarek pêşkêş kir û têda balkişand li ser qehremaniya Pêşmerge ya li şerê dijî terorê û tîşk xiste li ser piştgîriya Amerîka û Hevpeymanan li Iraq û Herêma Kurdistanê ya ji bo têkşikandina Daîş.‏

Birêz Serokê Herêma Kurdistanê, her wiha, tekez li ser hevkarî û hemahengiya di navbera Pêşmerge û Artêşa Iraqê ya ji bo rûbirûbûna metirsiyên terorê kir û ji bo vê mebestê spasî birêz Mistefa Kazimî Serokwezîr û Fermandarê Giştiyê Hêzên Çekdarên Iraqê kir.

Serok Nêçîrvan Barzanî di gotara xwe de tekez li ser pêgiriya Herêma Kurdistanê bi ‏hevbeşiya digel Amerîkayê kir û spasî Amerîka û welatên dost kir ku di warê çaksaziyên Wezareta Pêşmerge û proseya ‏yekxistina Pêşmerge da hevkarî û piştgîriya wan dikin.‏

Eve jî naveroka gotara Serok Nêçîrvan Barzanî ye: ‏

Amadebuyên birêz

Roj baş!

Hûn hemû bixêrhatin..

Bi xêrhatineke taybetî li xanim Celeste Wallander Yarîdedera Wezîrê Berevaniya Amerîkayê ji bo Karubarê Asayîşa Navdewletî û şandeya pê ra dikim. Gelek bi xêrhatin.

Xweşhalim bi îmzakirina peymana lihevtêgihiştina di navbera Wezareta Pêşmerge ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Wezareta Berevaniya Amerîkayê da. Wezareta Pêşmerge û Pentagon sala 2016 di bin serpereştiya cenabê Serok Mesûd Barzanî da yekem peymana lihevtêgihiştinê îmza kirine.

Wê demê ew peymana lihevtêgihiştinê, pêşeng bû. Piştrastî û mîsogeriyê daye Pêşmerge ku dikarin li şerê dijî Da’îş berdewam bin, her wiha baweriyê ji bo Pêşmerge dirust kir ku Amerîkayê hevbeş û Hevpeymanên me ji bo şer û rûbirûbûna terorîstan piştgîriyê li Pêşmerge dike.

Şerê dijî Da’îş ji bo Pêşmergeyên qehremanên Kurdistanê cihê şanaziyeke mezine ku bi hev milê serbazên Amerîkaya dost û hêzên dinê Hevpeymanan, karîn terorîstên Da’îş têkbişkînin. Li wê şerê da Pêşmerge bi can û xwîn, qehremaniya xwe ji bo hemû cîhanê selmand û bu cihê serbilindiya tevahiya gelê Kurdistanê.

Li vê rojê da serê rêz û rûmetê ji bo giyanê pakê hemû Pêşmergeyên qehremanên Kurdistanê diçemînîn ku bi navê parastina Herêma Kurdistanê da giyanê xwe gorî kirin û şehîd bûn. Herdem bi rêz û rûmetê ve bîranîna wan û qurbanîdana wan dikîn.

Em tu carî hevkarî û piştgîriya Amerîka û Hevpeymanên Navdewletî ya ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê û qurbanîdana hêzên wan ya bi navê azadî û berevaniyê da, ji bîr nakîn. Gelê Kurdistanê herdem bi rêz û pêzanînê ve li rola bi bandor û piştgîriya serbaziya Amerîka û Hevpeymanan li Herêma Kurdistan û Iraqê dinêre û pesna wê dide.

Li gel qehremanî û qurbanîdana Pêşmerge û hêzên çekdarên Iraqê, piştgîriya Amerîka û Hevpeymanan bû, ku şerê dijî terorê yek alî kir û terorîstên Da’îşê têkşikiyan.

Li sala 2016 ve çendîn care peymana li hev têgihiştinê li navbera Wezareta Pêşmerge û Pentagonê da hatiye dirêj kirin. Ewe jî nedihate kirin eger piştgîriya Kongres û îdare û hikûmetên Amerîka nebûya. Li vir dixwazim spasî hemûyan bikim. Xweşhalîn ku vê carê jî bi hewla her du aliyan û li ser bingeha pêwîstiyên qonaxê, peymaneke nû tê îmza kirin.

Xala herî girîng ya vê peymanê eweye: Her du alî rijdin ku Da’îş hê jî gef û metirsiyeke ciddî û rasteqîneye û hê jî erkeke hevbeş ya Herêma Kurdistan û Iraq û Amerîka û Hevpeymanan heye, ew jî berdewamiya alîkariya hevbeşa di navbera her du aliyane, heta wê demê bi yekcarê Da’îş bê ji navbirin. Eve her bi tenê armanceke hevbeşa Herêma Kurdistan û Iraq û Amerîkayê nîne, belku armanca hevbeşa Hevpeymaniyeke Navdewletiye ku dehan welatan li xwe digre.

Ji bilî eve, ev peymana hev têgihiştinê, wiha dike hevbeşên me yên Amerîkî, pêdivî û kêmasiyên Pêşmerge pir bikin û hevkar û piştevan bin ji bo serxistina proseya çaksaziya li Wezareta Pêşmerge û yekxistina yekîneyên û hêzên Pêşmerge.

Her li vir da dixwazim ji bo piştgîrî û hevkariya Amerîka û dostên me yên din yên li proseya çaksaziya li Wezareta Pêşmerge û hewlên wan yên ji bo yekxistina Pêşmerge spas û pêzanînên Herêma Kurdistanê dûpat bikim.

Hez dikim hemû aliyek piştrast bikim ku ji bilî hemû dijwarî û kêşeyan jî, em li Hikûmeta Herêma Kurdistanê ciddî û pêgirîn bi wê yekê ku Pêşmerge yek bixin û prose serbikevê, berdewam dibîn û li rûyê siyasî ve jî berdewam kar li ser dikîn. Ji bo vê mebestê li gel Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê li ser hêl û li guftûgoyên berdewamdayîn.

Em hemû û dostên me jî baş dizanîn ku Herêma Kurdistanê pêwîstî bi hêzeke Pêşmergeyê niştimanî rêkxistî, yekgirtî û pîşeyî heye. Eve armanceke zelal ya me ye û divê karê ciddî li ser bêkirin. Nabê ev babet bibê sedema bêhêvî û ne umêdiya xelkê Kurdistanê û dostên Herêma Kurdistanê.

Raste hê jî Da’îş gef û metirsiyeke rastîne li ser Herêma Kurdistan û Iraq û Sûriye, lê belê ewe take gef û êrîş nîne rûbirûyê me dibê. Gengeşe û nakokiyên Herêmî û Navdewletî jî li navçeyê li holê dane ku pêwîste bi girîngiyê ve muamele li gel wan da bêkirin. Li gel Artêşa Iraqê, Pêşmerge jî wekî beşek ji sîstema berevaniya Iraqê, divê bihêz û tokme bê û rol û amadehiya xwe li parastina aramiya welat da bibîne.

Bi piştgîrî û yarmetîdana dostên me yên li civaka navdewletî, pêwîste alîkarî û hemahengiyeke tevahî li navbera me da hebê ji bo parastina aramiya Iraq û Herêma Kurdistanê ku bandoreke raste rast li ser aramiya navçeyê da heye.

Her wiha ji bo rûbirûbûna metirsiyên terorê û gefên emnî, Herêma Kurdistanê bi hemû awayek amadeye û pêwîste alîkarî û hemahengiya di navbera Artêşa Iraq û Pêşmerge berdewam bê û bê berfirehtir kirin.

Spas û pêzanînên me ji bo Serok Wezîr û Fermandeyê Giştiyê Hêzên Çekdarên Iraqê birêz Mistefa Kazimî re heye, ji bo hewl û hengavên wî yên bi navê bihêztir kirina wan alîkarî û hemahengiya li navbera artêş û Pêşmerge da heye.

Birêzan…

Agahdarîn ku guftûgoya di navbera Wezareta Pêşmerge û Pentagonê, li rewşeke dostane da li ser bingeha hevbeşî û dostayetiyê birêve çuye. Eve cihê xweşhalî û pêzanîne. Ev peymana hev têgihiştinê girînge û bi sûda her du aliyan vedigerê. Asayîş û aramiya Herêma Kurdistan û Iraqê diparêze.

Spas ji bo tîma her du aliyan û destxweşiyê li wan dikim ji bo amadekirina vê peymanê. Dixwazim bi taybetî spasî xanima Deyna Strûl, Cîgira Yarîdedera Wezîrê Berevaniya Amerîka yê Karubarê Rojhilata Navîn bikim ji bo hewl û keda wan. Dûpat dikîn ku Herêma Kurdistanê heta dawiyê pêgire bi hevbeşiya li gel Amerîka û li gel Hevpeymaniya Navdewletî ya ji bo ji navbirina terorê û nehiştina Da’îş û her metirsiyeke li navçeyê da.

Spas ji bo we hemûyan û hêviya rojeke xweş ji bo we dixwazim.

Bi xêrhatin û gelek spas