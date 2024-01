Serok Nêçîrvan Barzanî li Konsulxaneya Îranê beşdariya merasîma sersaxiyê dike

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, îro duşemê 08.01.2024ê li Konsulxaneya Giştî ya Komara Îslamî ya Îranê li bajarê Hewlêrê, beşdariya merasima sersaxiyê ya qurbaniyên 3ê vê mehê li bajarê Kirman ya Îranê ku, di encama êrişa terorîstên DAIŞê de şehîd bûn, kir.

Serok Nêçîrvan Barzanî di hevdîtinekê da digel Konsulê Giştî yê Îranê, li ser navê Herêma Kurdistanê sersaxiyê ji serokayetî, hikûmet û gelê Îranê ra xwest û hevsozî û hevxemiya xwe nîşan da û peyama sersaxiyê li deftera peyaman ya sersaxiyê da nivîsî.

Di wê peyamê da, destnîşan kir ku, li Iraq û Herêma Kurdistanê, wek qurbaniyên destê terorê, baştir li xem û êşa kesûkar û malbatên qurbaniyan têdigihin û hêviya başbûnê ji bo birîndaran xwest.

Serok Nêçîrvan Barzanî wê êrîşê weke îspata mertirsiya rasteqîne ya terorê daye zanîn û dinivîse: “Ji ber vê yekê ji bona jinavbirina tam a DAIŞê ku, dijmina hevbeş ya me û Komara Îslamî ya Îranê ye, pêwîstiya me bi berdewamiya hevkariyên hevbeş li navçe û cîhanê heye.”

Herwiha spasiya Îranê jî kir ku di şerê li dijî DAIŞê da alîkariya Iraq û Herêma Kurdistanê kiriye. Ji aliyê xwe ve Konsulê Giştî yê Komara Îslamî ya Îranê xweşhaliya xwe bi serdan û beşdariya Serok Nêçîrvan Barzanî di xem û taziya wan da nîşan da.

Piştî serdana xwe ya bo Konsulxaneya Komara Îslamî ya Îranê, Serok Nêçîrvan Barzanî ji medyayê ra behsa armanca serdana xwe û rewşa emnî ya navçeyê kir.

Serok Nêçîrvan Barzanî li destpêkê de got: “Îro em hatin Konsulxaneya Komara Îslamî ya Îranê ji bo nîşandana hevxemiya Herêma Kurdistanê û Serokayetiya Herêma Kurdistanê ji bo qurbaniyên êrîşa terorîstî ya li Kirmanê ku bi dehan kes ji xelkê bêguneh bûn qurbanî. Em hatin ji Komara Îslamî ya Îranê, xelkê Îranê bi awayekî giştî û xelkê xweştivî yê Kirmanê bi awayekî taybetî ra sersaxiyê bixwazin û hevxemî û hevsoziya xwe û ya Herêma Kurdistanê bigihînin wan. DAIŞ a terorîst diyardeyeke herêmî ye û li herêma me jî heye. Me tekezî li ser wê yekê kir ku divê em li ser hevkarî û bi hevra karkirinê berdewam bin ji bo jinavbirina wan terorîstan. Herwiha em bi bîr tînin ku, di çend salên borî de dema hatina DAIŞ ê, Komara Îslamî ya Îranê alîkariya Iraq û Herêma Kurdistanê kirin û me ev yek dûpat kir û spasiya wan hemû alîkariyên ku pêşkêşî Iraq û Herêma Kurdistanê kirine kir.”

Serok Nêçîrvan Barzanî di bersiva pirsekê da di derbarê peywendiyên di navbera Herêma Kurdistanê û Komara Îslamî ya Îranê da got: “Komara Îslamî ya Îranê cîraneka me ya girîng e û em li Herêma Kurdistanê dixwazin ku peywendiyên gelek baş digel Komara Îslamî ya Îranê hebin û bi ya min niha têkiliyên Komara Îslamî ya Îranê digel Herêma Kurdistanê têkiliyên başin û em hêvîdarin ev têkilî baştir û baştir bibin. Ji ber ku em cîranên hevin û di encamê da li cihê ku pêwîstiya me bi alîkariyê hebû, Komara Îslamî ya Îranê alîkariya me kiriye. Li Herêma Kurdistanê jî berê jî û niha jî em tekez dikin ku Herêma Kurdistanê bi tu awayî nabe çavkaniya gefan li ser cîranên me û bi taybetî jî ji bo ser Komara Îslamî ya Îranê.”