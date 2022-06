Serok Nêçîrvan Barzanî: Ji bilî toleransê ti çareya me nemaye

Roja 8.6.2022ê bi minasebeta derçûna xwendevana li Zaningeha Amerîkî li Silimaniyê remresmek hate li darxistin. Berhem Salih, Serok Komarê Iraqa Federal, Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, hejmarek ji berpirsên hizbî û hikûmetê, nûner û mêvanên welatên biyanî û Iraqî, mamosta û kesayetiyên akademîk di vê rewrismê de amade bûn.

Di merasîmê de Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir.

Ev gotara serok Nêçîrvan Barzaniye:

Dr. Berhem Salih serokkomarê Iraqê ,

Birêz Serok û Mamosteyên Zanîngehê û Serok û Endamên Lijneya Zanîngehê,

Temaşevanên hêja, êvar baş û bi xêr hatin

Kêfxweş im ku îro li bajarê Silêmaniyê li cihekî giring, zanîngeha Amerîkî, bi helkefteke gelek xweş, ku merasima derçûna 291 xwendekarên vê zanîngehê ye.

Pêşî ez şagirtên ku mezûn bûne yek bi yek û dê û bavên wan jî pîroz dikim. Spasiya Rektor û hemû mamosteyên zanîngeha Amerîkî ya Silêmaniyê dikim ku ev hejmarek ji ciwanên me yên ezîz perwerde kirin.

Ez dixwazim pîrozbahiyên xwe yên taybet pêşkêşî 32 mezûnên Afganîstanê bikim ku îro ji vê zanîngehê mezûn dibin. Hêvîdar im bi zanyariyên ku li vir bi dest xistine, bibin piştgirên pêkanîna daxwaz û armancên gelê xwe. Ez spasiya hemû kesên ku derfet da van xwendekaran ku li vê zanîngehê bixwînin, her du kesên ku li Amerîkayê alîkariya van xwendekaran kirine, her du serokomarê Iraqê ku haya min jê heye, gelek bi coş bû ku van xwendekaran bîne. karê baş e û ez wan pîroz dikim.

Pîrozbahî li damezrênerê zanîngeha Amerîkî ya Silêmaniyê, heval û birayê min ê hêja Dr. Ez spasiya Serokomarê Iraqê Berhem Salih dikim ku hertim ji bo pêşxistina vê zanîngeha girîng li Kurdistan û Iraqê kar dike.

Derçûyên hêja.

Îro di jiyana we de destpêka qonaxeke girîng û nû ye. Ew diçe jiyana pratîk û cîhê kar. Cîhana li derveyî zanîngehê tijî dijwarî ye, lê ew di heman demê de bi derfetan jî tije ye. Gelek zanîn û pêbaweriyên we yên girîng hene. Ji ber vê yekê hûn dikarin îro dest bi avakirina pêşerojeke girîng ji bo xwe û welatê xwe bikin. Karê xwe bigire, tu derfetên kar ji dest xwe bernede. Wê demê bi xewnên xwe yên mezin û keda xwe, hûn dikarin kar û derfetên pir mezintir bi dest bixin.

Ez ji we daxwaz dikim ku hûn bibin avakerên cîhanek nû. Cîhanek ku hûn dixwazin. Cîhanek ku tê de kur û keç bi awayekî wekhev beşdar dibin û hevkariyê dikin. Baş e ku meriv li vir rêjeyek hevseng a xort û keçên serfiraz bibîne. Ev hêvz e ji ber ku ev nîşana wê yekê ye ku her du cins di avakirina paşeroja vî welatî de bi hev re beşdar dibin û berpirsiyariyê digirin ser xwe.

Mixabin dîroka welatê me tijî şer, zulm û wêranî ye. Nifşên berê jiyanek pir dijwar derbas kirin. Ji bo ku hûn ji wan bextewartir û xweştir bijîn û bibin xwedî derfetên çêtir ên xwendinê û mezinbûnê, şer kirin. Ji ber vê yekê pir girîng e ku hûn îro geşbîniyê belav bikin û teşwîq bikin ji bo paşerojeke baştir ji bo tevahiya gelê Kurd û Iraqê.

Armanca we ya sereke ew e ku hûn jiyana xwe baştir bikin û jiyana li welatê me xweş bikin. Bi xwe bawer bin, bi şiyanên xwe bawer bin. Zanînên ku we bi dest xistine di pratîkê de bikar bînin.

Karê we neqediyaye. Berpirsiyariya we pêvajoyek bêdawî ye, her roj hûn şiyanên xwe pêşkêş dikin, her roj hûn beşdarî baştirkirina jiyana kesên din dibin, hûn bêtir berpirsiyariyê digirin ser xwe.

Karê we îro dest pê dike. Dibe ku zehmetî û astengî derkevin pêşiya we, lê divê hûn dev jê bernedin û bêguman serkeftin ya we ye. Hûn dikarin di xebatê de biserkevin ji ber ku hûn li dibistanê bi ser ketin. Divê armanca we mezin be, ku gavên we û karê we mezin be. Armanca we ew be ku hûn civakê ji bo civakek çêtir biguherînin, rêveberiya welat ber bi başiyê ve biguherînin.

Hûn dikarin wiya bikin, hûn bê guman dikarin wiya bikin, ji ber ku hûn li vê zonco û li zanîngehên din fêrî rêbazên zanistî yên wê guherînê bûne û bê guman hûn dikarin wê guherînê li vî welatî ji bo baştir bikin. Hûn hêza mezin a pêşketin û guhertinê ne li vî welatî.Jiyana xwe baştir bikin û welat û civakê xweş bikin.

Derçûyên hêja,

Hûn ji navçeyên cuda yên Herêma Kurdistanê û parêzgehên din ên Iraqê ne û hinek ji we ji derve hatine, vê zanîngehê hûn li hev anîn û hûn bi hev re bi ser ketin. Hûn li vir fêr bûne ku serkeftin bi hev re hêsantir e. Jiyan bi hev re xweştir e. Hezkirin û bihevrebûna ku li vir fêr bûne, bigihînin tevahiya Iraqê. Hevalên xwe yên zanîngehê ji bîr nekin û bi hev re têkilî û hez bikin.

Divê hûn parvekirin û xebata bi hev re bikin çandek. Bi hev re hûn dikarin ji bo berfirehkirina maf û azadiyan bixebitin. Hûn ciwan her dem dikarin ji bo çareserkirina pirsgirêkan pêşengiyê bikin. Divê biryarên li ser esasê jiyana hevbeş û zanistê bikin çand, welat dê bi vî awayî pêş bikeve.

Niha li Herêma Kurdistanê dibistan û zanîngehên baş hene. Ew ji bo min her dem yek ji armancên min ên herî mezin bû. Ji ber ku pêşketina welat ji vir dest pê dike. Pêwîste zanîngeh zêdetir rola xwe bilîzin û di nav civaka Kurd de zêdetir bibin yek.

Ji ber vê yekê ez ji we daxwaz dikim ku hûn ji bo hemî astengî û berpirsiyariyên ku têne pêşiya we amade bibin. Bêhêvî nebin û welatê xwe terk nekin. Bibin hêzên çareseriya pirsgirêkan. Bibin hêza çareseriya pirsgirêkan û bibin alîkarê sereke yê afirandina jiyaneke nû li vî welatî. Piştrast bin ku cîhaneke baş bi serê xwe nayê ava kirin, lê bi sebir û xebata we ya berdewam li Kurdistan û Iraqê dê ava bibe.

Cîhanek baş û welatek pêşkeftî hewceyê we ye. Divê hûn vê yekê ji bo me hemûyan bikin cîhek çêtir. Hûn beşek ji nifşa hişmend in ku îro mezin dibin û dizanin ku divê em jîngeh û gerstêrka xwe ji guheztina avhewa ya pir xeternak biparêzin û tamîr bikin.

Derçûyên hêja,

Temaşevanên hêja..

Li ser asta siyasî ya Iraq û Herêma Kurdistanê tenê rêya jiyana hevbeş, qebûlkirina hev, xwendina hev û nermbûna bi hev re ye. Ji bilî toleransê tu çareya me nemaye! Alternatîfa aştî û jiyana hevbeş şer û marjînalbûn e. Welat ji her demê bêhtir hewcedarê aşitî û pêkvejiyanê ye, lê aştî û pêkve jiyanê şert û mercên xwe hene û pêwîstiya pêkvejiyanê jî daxwaza ji hev nêzîkbûn û têgihîştina hevdû ye.

Serkirdeyên Îraqî hemû hest bi metirsiya rewşa niha ya welat dikin, di demekê de ku çareseriya kêşeyên welat û bidawîkirina xitimandina siyasî li welat, di destê biryarderan de ye. Di dermankirinê de gava yekem îradeya dermankirinê ye. Eger em gavekê ber bi çareseriyê ve, pêngaveke pratîkî bavêjin, emê li ser gelek xalên hevbeş li hev bikin û rewşa nebaş a welat bi dawî bînin ku xelkê Iraqê hêjayî jiyaneke baştir û rewşek baştir in.

Li Iraqê em û hemû civak, piranî û hindikayî, bi hev re dijîn, di çarçeweya welatekî de yekgirtî ne, yek destûr maf û mafên me diyar dike. Di vê çarçoveyê de dîrokeke me ya hevpar heye. Mebesta min dîroka niha ya Iraqa Federal e. Em hemû di nihayeke hevbeş de ne û di nav sînorên Iraqê de paşeroj û çarenivîseke hevbeş heye.

Hezkiriyên hêja,

Dixwazim vê rastiyê bînim bîra her kesî: Iraqa nû ya federal û bi pergaleke demokratîk a parlemanî bi beşdariya hemûyan pêk hat. Hemû civak di avakirina Iraqa nû de beşdar bûn. Ji ber vê yekê şert û merc ji bo jiyan û geşepêdana Iraqê parastin û yekkirina mafên hemû civakan e.

Em wek Herêma Kurdistanê çareseriya pirsgirêkên Iraqê di cîbicîkirina destûra hertimî ya Iraqê de dibînin û daxwazên me li Iraqa federal destûr û maf in. Em ji tiştên ku di destûra Iraqê de hene zêdetir daxwaza tiştekî nakin. Di vê derbarê de ez weke Serokê Herêma Kurdistanê daxwaz ji hemû aliyên siyasî yên Iraqê dikim ku îro hewl bidin hemû kêşeyên ku îro rûbirûyê welatê me bûne li ser esasê destûr û dewleta yasa çareser bikin.

Em ji bo her alîkariyê amade ne. Îradeya me heye û ji bo çareserkirina rewşa welat gav avêtine. Heta em bigihin çareseriyeke ku Iraq ji rewşa ku îro tê re derbas dibe, emê gavên xwe bavêjin.

Xwendekarên hêja,

Di dawiyê de, ez ê li te bigerim. Perwerde û zanyarî rêyên sereke ne ji bo bidestxistina dewlemendî û geşepêdana welat. Hişê we ji hêla zanistî ve pêşkeftî ye. Ez ji we daxwaz dikim ku hûn welatê xwe pêşve bibin. Em li hêviya wêrekiya we ne ku hûn vî welatî pêşve bibin.

Careke din ji dil û can pîrozbahiyê li we hemûyan dikim û serxweşiyê ji we hemûyan re dixwazim, gelek spas.

gelek spas dikim..