Serok Nêçîrvan Barzanî Bi Şandekî Aşûriyên Amerîkayê re Civiya

Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê, pêşwaziya şandekî Aşûriyên Amerîkayê ya bi serokayetiya birêz Sam Dermo, Serokê Sazîya Aşûriyan ji bo Dadweriyê û ji hejmareke kesayetiyên diyar ên civaka Aşûrî ya Iraq û Herêma Kurdistanê yên li Amerîkayê pêk hatibû.
Di civînê de rewşa Aşûriyan û pêkhatên li Iraqê bi giştî û li Herêma Kurdistanê bi taybetî hat gotûbêjkirin. Herwiha, di derbarê rol, cîh, amadebûn û rewşa niha û paşeroja Aşûriyan û pêkhatên li Herêma Kurdistanê de danûstandina bîr û ramanan kirin.
Şanda mêvan pesn û spasiyên xwe ji bo pêkvejiyan û hevdû qebûlkirina di navbera pêkhatên li Herêma Kurdistanê dubare kirin. Herwiha, spasiya Herêma Kurdistanê kirin ji bo wê piştevanî û hevkariya ku piştî sala 2003’an, Herêma Kurdistanê wek penagehek aram ji bo Aşûriyan û pêkhatan bi giştî pêşkêş kiriye.
Ji aliyê xwe ve, Serok Nêçîrvan Barzanî tevî ku kêfxweşiya xwe nîşan da, seredana şandê bo Herêma Kurdistanê wek girîng û pêwîst ji bo karê hevbeş bi nav kir û tekezî li ser siyaseta û helwesta neguhêrbar a Herêma Kurdistanê ya di parastina pêkhatan û çanda pêkvejiyanê de kir. Herwiha pesnê rol û beşdariya Aşûriyan û pêkhatan di hemû qadên jiyanê de li Herêma Kurdistanê da kir.
Amadebûn û beşdariya revend û diyasporaya Aşûrî û pêkhatên li Amerîkayê û derveyî welat bi giştî, babetekî din ê civînê bû.