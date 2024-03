Serok Nêçîrvan Barzanî bi helkefta salvegera Serhildana Kurdistanê pîrozbahî li gelê Kurd kir

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, bi minasebeta 33 saliya serhildana gelên Kurdistanê peyamek ji bo raya giştî ragihand.

Peyama Serok Nêçîrvan Barzanî:

33 saliya Serhildana gelê Kurdistanê li malbatên şehîdan, Pêşmergeyên qehreman û tevahiya gelê Kurd pîroz be. Silav û silav ji bo bîranîna şehîdên qehreman ên serhildanê û hemû şehîdên Kurdistanê.

Gelê Kurd ê ku di 5’ê Adara 1991’an de li Ranya ya ku deriyê serhildanê bû jiyana xwe ji dest da, yek ji demên herî bi xwîn û dijwar ên zilma ku wî dîktatorî anîbû bi dawî kir. Wê ti carî dest ji azadî û armancên pîroz ên serhildanê bernede.

Serhildana Kurdistanê bi bawerî û îradeya mezin a gelê Kurd a ji bo azadî û bextewariyê, bi yekrêzî û yekrêziyê serkeftin û destkeftiyên xwe yên di Destûra Bingehîn a Iraqa Federal de yek kir. Niha mimkûn e li hember gefên li ser federalî, maf, destkeft û statuya destûrî ya Herêma Kurdistanê yekdeng û yekdeng rawestin û paşerojeke baştir ji bo neviyên wê misoger bikin.

Armancên pîroz ên serhildanê jiyan û azadî, demokrasî, civakek aştiyane û pêşverû, avakirina niha û paşerojeke baştir, Kurdistanek bihêz ku dergûşa jiyana hevbeş, hevpejirandin û toleransê ye, tenê di çalakiyê de em ê bibin xwediyê xalên hevbeş û yekîtî.

Dîrokê îspat kiriye ku nakokî û dubendî serpêhatiyên pir tal in û zirareke mezin dane mewziyan, derfet û destkeftiyan. Lewma divê serketina serhildanê her tim ji bo me hemûyan bibe ders û nexşerêyek. Werin em hemû bi bawerî û hêvî, mil bi mil, ji bo derbaskirina kêşe û zehmetiyan û ji bo pêşerojeke baştir bixebitin.

Salvegera Serhildana Kurdistanê ji gelê dilsoz û berxwedêrê Kurdistanê re silav û rêz li giyanê şehîdan.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

2024/3/5

