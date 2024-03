Sed sal berê zimanê Kurdî qedexekirin

3’ê Adarê roja Yekşemê sed sal derbas dibe ku dewleta Tirk biryarek qedexekirina dibistan, komele û medyaya kurdî derxist. Di heman rojê de yekemîn makezagona Komara Tirkiyeyê ku hebûn û zimanê kurdan înkar dike hat qebûlkirin. Ji bo piştgiriya zimanê kurdî yê di xetereyê de ye, îro Duşemî 4ê Adarê saet di navbera 13:00-14:30 de li Pirtûkxaneya Kurdî ya li Alvik (Gustavslundsvägen 170) li Stockholmê dîyardeyek hat lidarxistin.

Bi moderatoriya rojnamevan û nivîskar Kurdo Baksî û bi hevkariya Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê û Federasyona Jinên Kurdistanê çalakî hate li darxistin. Patrik Hadenius, zimanzan, publicîst Martin Kaunitz, weşanger Elisabeth Löfgren, seroka Komîteya Nivîskarên Girtî beşdar bûn. PENa Swêdê, Kemal Görgü Lîstikvanê Swêdî-Kurd, Seyran Duran, Seroka Federasyona Jinên Kurdistanê Berzan Koçkaya, Seroka Komeleyên Kurdistanê li Swêdê Vildan Tanrikulu, wergêrê ferhenga Swêdî-Kurdî Serkan Birûsk nivîskar û nûnerê PENa Kurd li Swêdê beşdarê civînê bûn.

Serokê Komeleyên Kurdistanê li Swêdê Berzan Kockaya di civînê de axvtinek kir.

Axavtina Koçkaya:

Îdamkirina zimanê kurdî li Kurdistana Bakur ji aliyê tirkan ve sexte ye.

Divê em ji bîr nekin ku Kurd 50-60 hezar sal in li Kurdistanê dijîn û di dîrokê de gelek dewlet û împaratorî ava kirine. Zimanên din hatine guhertin, lê zimanê kurdan her tim wek xwe maye û di bin bandora yên din de nebûye.

Kurdologên wek Dr. Kamûran Berwarî ji Beşa Kurdolojiyê ya Zanîngeha Duhokê nîşan dide ku zimanê Kurdî 6000 sal berê an jî kevntir bûye.

EM FEQÎ TAYRAN, EM Ahmedê Xanî DIXWIN.

Em dizanin ku li Kurdistanê çend sed sal in di medreseyan de dersa kurdî dihat dayîn, di serî de salên destpêka avakirina Komara Tirkiyê de zimanê Kurdî qedexekirin û hîna jî di parlementoya Tirkiyê de axaftina bi Kurdî qedexe ye, dema ku parlementerên Kurd peyvên Kurdî bi kar tînin, di protokolê de wek “X” tê tomarkirin. Niha ev yek hatiye guhertin û tê wateya “zimanek nezelal” an “zimanek nenas”.

Gelo bi rastî qanûn dikare zimanekî zindî qedexe bike an bikuje? Ziman wek zîndewerekî zindî ye. Ji ber vê yekê ne mimkûn e ku mirov îdia bike ku organîzmayek zindî bi serweriya hiqûqê re najî, bi qasî ku zimanek bi qanûnê qedexe bike û bi vî rengî wî bikuje ne mimkûn e. Ji ber vê yekê, çawa ku zindiyek bi rastî dijî, ne mimkûn e ku zimanek ku komekê hem di nivîsandinê de û hem jî di axaftinê de bikar tîne heta ku ew kom hebe qedexe bike. Ji ber vê yekê jî ger bi rêgezên qanûnî hewl bidin zimanek an çandek bikujin, heya ku ziman ji hêla komekê ve hem bi nivîskî û hem jî bi devkî were bikar anîn dê armanc negihîje.

Kurdî heta ku were bikaranîn, nivîsandin û axaftin wê bijî. Kurdî di sala 1924an de hat qedexekirin û (Benda 41) ya Qanûna Guherîna Îslah Rojhilat (Plana Başkirinê) bazar û gundan belav bû.

Li Tirkiyeyê piştî sala 1924’an kurdî hat qedexekirin û ji bo kesên ku li bazarê bi kurdî diaxivîn her gotinekê cezayê pereyan dihat dayîn. Zarokên kurd nêzî 100 sal in bi zimanê xwe yê zikmakî perwerdehiya xwe negirtine.

Bi milyonan zarokên kurd neçar dimînin ku li dibistanê fêrî tirkî bibin û bi zimanê ku li dijî wan şer kirine asîmîle bibin. Vê asîmîlasyona çandî bandoreke neyînî li ser serkeftina bi milyonan zarokên kurd di xwendina zanîngehê de kiriye. Ji salên 1920an heta 1930an bazirgan ji ber her peyva kurdî dihatin cezakirin. Xwendekarên ku li dibistanê bi Kurdî diaxivîn hatin cezakirin û ji salên 1960’î ve dibistanên şevînî yên bi Tirkîaxêv hatin vekirin da ku xwendekaran ji xizmên wan ên Kurd veqetînin û gelê Kurd ber bi Tirkbûnê ve bibin.

Dîroknasên tirk bi lêkolînên zanistî dest pê kirin ku tu şik û gumanê nahêlin ku kurd bi rastî tirk in û ”tirkên çiyayî” ne. Pirtûkên ku ji bo mamosteyên zanîngehê, xwendekar û rojnamevanan belaş bûn, li pirtûkxaneyên saziyên perwerdeyê jî hatin bicihkirin. Nîqaşên weke ku kurd berê ji Asyaya Navîn koçber bûne hebûna neteweya kurd înkar dikirin.

Em li xala 66. a Destûra Bingehîn binêrin.

Dibêje “Her kesê ku hemwelatiyê dewleta tirk be tirk e.” Bikaranîna zimanê kurdî, cil û berg, çand û navên kurdî hatin qedexekirin, wargehên kurdan di bin dorpêçê de bûn. Peyvên “Kurdistan” an jî “Kurdî” ji aliyê dewleta tirk ve bi awayekî fermî hatin qedexekirin. Kurdî piştî derbeya leşkerî ya 1980yî dîsa di jiyana giştî û taybet de bi awayekî fermî hat qedexekirin.

Ji salên 1920an heta salên 1960an peyva “Tirkên Çîyayî” ji aliyê general Abdullah Alpdogan ve ji bo kurdan dest pê kir û di eslê xwe de ji bo gelên ku li çiyayan dijiyan, bi zaravayeke tirkî diaxivîn û zimanê xwe bi kar nedianîn dihat bikaranîn.

Generalê berê yê artêşê Kazim Karabekir di dema şerê rizgariyê de got ku kurdên Dêrsimê rastî tirkên asîmîle bûne û divê nasnameya wan a tirk bê bibîranîn.

Wezîrê Edaletê Mahmut Esat Bozkurt got ku li Tirkiyeyê ji bilî nijada tirk tu miletekî ku bikaribe mafekî din bixwaze tune ye û yên ku ne tirk in tenê mafê koletiyê heye.

Paşê bikaranîna têgînên “Kurd” û “Kurdistan” bi hêsanî hatin qedexekirin û bi awayekî serketî li şûna “Tirkên Çiya” û “Tirkên Rojhilatî” hatin bikaranîn. Serokkomarê Tirk Cemal Gürsel li Londonê di civîneke çapemeniyê de û li Amedê jî di axaftineke xwe de hebûna Kurdan înkar kir. Her wiha Gürsel teşwîq kir ku gotina “Kî ji terê bêje ez Kurdim tif bike rûyê wê/wî”. Piştî derbeya leşkerî ya sala 1971ê, kurd bi rastî tunebûn û zimanê wan bi rastî zaravayekî tirkî bû.

Piştî derbeya leşkerî ya sala 1980’an, general Kenan Evren nasnameya etnîkî ya Kurd înkar kir û diyar kir ku bikaranîna Kurdî ji dengê dema ku di ser berfê re derbas dibin tê û bikaranîna Kurdî sînordar kir. Peyva “Tirkên Çiya” di sala 1980’î de bi awayekî fermî bi qapaxa nû “Tirkên Rojhilatî” hat guhertin.

Zilma hiqûqî û girtina DDKO (Navenda Çanda Rojhilat a Şoreşger) Di Cotmeha 1970 de, di nav DDKO de gelek serokên navdar hatin girtin û piştî darbeya leşkerî ya Adara 1971, DDKO hate girtin. Dozên li dijî DDKOyê piştre dest pê kirin. Sûcên di dadgehan de ew bûn ku kurd bi rastî tunene û zimanê wan bi rastî zaravayeke tirkî ye. Di îdianameya dozger de hat îdiakirin ku piraniya peyvên kurdî bi rastî ji peyvên tirkî, erebî û farisî têkel bûne.

Bersûcan îdia kirin ku Kurd ji sala 2000 berî zayînê ve li rojhilatê Anatoliyê hebûne, lê Tirk tenê di sedsala 12an de hatine Anatoliyê. Wekî din, wan digotin ku kurdî zimanekî hind-ewropî ye.

Dadgeha leşkerî xwest ku rê li ber xeta parastinê ya bi vî rengî bigire, ji ber ku dikare pêşerojê de wekî arguman were bikar anîn, lê di dawiyê de ev yek bi awayî hate hate qebûl kirin.

Ji bersûcan zêdetirî 10 sal cezayê girtîgehê hat birîn. Wezareta Perwerdehiyê ya Tirkiyê di Adara 2021ê de pirtûkek dibistanê derbarê parêzgeha Amedê ku bajarekî kurdan e, bêyî ku behsa kurdan û zimanê kurdî bike, derxist. Her wiha tê îdiakirin ku zimanê ku li Amedê tê axaftin dişibihe zaravayeke tirkî ya ku li bajarê Bakuya Azerbaycanê tê axaftin. Di Tebaxa 2021ê de navê mizgefteke sedsala 17an li Kilîsê ji “Kürtlerin Camii” (Mizgefta Kurdan) bû “Türklerin Camii” (Mizgefta Tirkan). Bi hezaran navên kurdî yên wargeh û cihan hatine guhertin û ev yek hê jî didome.

Divê em ji bîr nekin ku îdeolojiya Mustafa Kemal Atatürk ku vê îdeolojiyê hildigire, partiya wî CHP ye.

Hemû zextên bajarê Tirkan nekarîbû Tirk li Kurdistana Bakur cih bigire.,

1: Di salên 1970yî de dema ku îdeolojiya Marksîst, Lenînîst û Maoîst di nav xort, xwendekar û rewşenbîrên kurd ên Kurdistanê de dest pê kir, bi alîkariya çepên tirk (kemalîst), li Kurdistanê hinek cih girt.

2: Di sala 1980 de, piştî derbeya leşkerî ku zext lê zêde bûn, ji bo Kurdên ne Tirkîaxêv dersên êvarê hatin vekirin.

Teknolojiya nû ya wekî TV bi gelek rêzefîlmên jinan ketiye her malê. Ji bo pêşketina ziman li malê faktoreke girîng jin e. Ji nişka ve jinên malê eleqe nîşanî tirkî dan.

3: Piştî salên 1980yî endamên Partiya Karkerên Kurdistanê dest bi belavkirina peyamên xwe yên siyasî bi tirkî kirin û partiyên legal ên girêdayî PKKê bi alîkariya çepên tirk (kemalîstan) ji bo komara demokratîk (Dewleta Tirk a Demokratîk) nîqaş kirin. sîyaset û kirinên Tirkî li Kurdistana Bakur xurt kirin.