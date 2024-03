Mekteba Siyasî ya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) bi boneya 33. salvegera Serhildana Kurdistanê peyamek belav kir û got:”Werin em hilbijartinên bê bikin derfetek zêrîn ji bo vejandina armancên serhildana kevnar.” Her ragihand: “Kampanyaya serhildanê destaneke niştimanî ya gelê me bû ku bi pêşengiya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) û girseyên berxwedêr ên ku rejîma Baas têk birin .’’

Peyama YNKê:



Xizmên şehîdanê serbilind in

Civakên Gelê Kurdistanê

Bi boneya 33 saliya serhildana gelê me pîrozbahî li hemû gelê Kurd dikim, bi taybetî li xort û keçên Kurd ku bi saya ezmûna serbixwe û demokratîk a welatê me mezin bûne û îro dîmena herî geş a prosesa siyasî ya welatê me pêk tînin.

Di 5ê Adarê de deriyê serhildanê, ji Ranya, heta daweta rizgariya Silêmaniyê û rûxandina kela zulma Baasê li Hewlêr, Holako Bazen û Duhoka Rangîn, Xaneqîn, bûka Germserê û hemû bajar û bajarokên din heta Newrozê, azadkirina Kerkûkê, Qudsê ya Kurdistanê, pêngava serhildanê destaneke netewî ya gelê me bi pêşengiya Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê û girseyên berxwedêr bû.

Îro piştî zêdetir ji sê dehsalan ji serhildan û pirosesa siyasî ya Kurdistanê, em li pêşiya hilbijartinên parlementoya Kurdistanê di meha Hezîrana îsal de ne.Werin em bi dengdana di hilbijartineke paqij û dadperwer de ezmûna xwe ya navxweyî vejînin û bi beşdariya berfireh û aktîv a nifşên nû yên Kurd re, em riya xwe ya rêvebirinê baştir û geş bikin û bigihin armancên stratejîk ên mayî yên serhildanê. Werin em hilbijartinên bê bikin firsendeke zêrîn ji bo vejandina armancên serhildana kevnar.

Di bîranîna hertim geş a agirê serhildanê de.

Silav li şehîdên serhildanê û hemû şehîdên tevgera rizgarîxwaza gelê me û tekoşîna demokratîk ya Îraqê.

Silav ji bo Pêşmergeyên qehreman û rêxistinên dînamoya serhildanê.

Bila gelê Kurd tevî hemû civakên xwe şad, serbilind û serketî bimîne.

Mekteba Siyasî ya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê.

4-3-2024