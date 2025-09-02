Şaswar Ebdulwahîd bi pênc meh zîndanê hat cezakirin

Sêyemîn rûniştina darizandina Şaswar Ebdulwahid Qadir, serokê Tevgera Nû hate lidarxistin û dadwer pênc meh cezayê girtîgehê lê birî.
Ev ceza li ser giliya Şadî Newzad, endamê berê yê parlementoyê ji fraksiyona Tevgera Nû, ku paşê ji partiyê derketî, hate birîn.
Şaswar Ebdulwahid di 12ê Tebaxa 2025an de saet di 10ê şevê de hate girtin û di Tebaxê de cara yekem hate ber dadwer.
Li gorî dadgeha Silêmaniyê, çend giliyên din li dijî serokê Tevgera-Nû hatine tomar kirin, lê ew hîn nehatine pêşkêş kirin.
Di 31ê Gulanê de, Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) ragihand ku deynên wê yên ji bo Şîrketa Nalia, ku xwediyê wê Şaswar Ebdulwahid e, gihîştine nêzîkî 92 milyar dînar.
Wezareta Darayî got ku ew ê dest deyne ser 60 milkên serokê Tevgera Newa-i-Nû û piştî prosedurên qanûnî wan di mezadê giştî de bifroşe.
Hejmara milkên wan 60 e û ji zevî, otêl, kafeterya û kabînên geştyarî pêk tên.
Fraksiyona Newa-i-Nû got ku biryar “siyasî” ye û bi banga Şaswar Ebdulwahid ji bo xwepêşandanan ve girêdayî ye.