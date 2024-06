Rûsya û Îran dê peymaneke nû ya berfireh îmze bikin

Cîgirê Wezîrê Derve yê Rûsyayê Andrey Rudinko di hevpeyvînekê de ligel ajansên Rûsî ku roja Sêşemê hat weşandin, ragihand, Rûsya dê di demeke nêzîk de rêkeftineke nû ya berfireh ligel Îranê îmze bike.

Rodînko wiha got: “Em li bendê ne ku di demeke pir nêz de peyman were îmzekirin ji ber ku amadekirina metnê jixwe temam bûye.”

Wezareta Derve ya Rûsyayê di destpêka vê mehê de got ku kar li ser rêkeftinê bi awayekî demkî hatiye rawestandin, di heman demê de Îranê got ku di amadekirina rêkeftina nû de ti rawestgeh nemaye.

Rûsya û Îranê di sala 2001ê de peymaneke stratejîk a 20 salî îmze kiribûn, ku di sala 2020an de bi awayekî otomatîk ji bo pênc salan hat dirêjkirin.

Peymana 2001ê ji bo hevkariyê di warên ewlekarî û projeyên enerjiyê de bû, di nav de bikaranîna aştiyane ya enerjiya atomî, avakirina santralên nukleerî, pîşesazî û teknolojiyê.

Rûsya û Îranê têkiliyên sermayeguzarî, leşkerî û enerjiyê xurt kirin piştî ku Rûsyayê di sala 2022an de Ukraynayê dagir kir, di heman demê de ji hêla hevalbendên Kîev ve cezayên li ser Moskowê hatin sepandin.

Berdevkê PKK’ê: Sibe saet di 09.00’an de li 17 baskan hilbijartin tê kirin

Endamê Komîteya Cîbicîkar a Mekteba Siyasî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mehmûd Mihemed îro di civîneke rojnamevaniyê de ragihand, ku dê sibe hilbijartin bên kirin.

Endamê Mekteba Siyasî û Berdevkê Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) Mehmûd Mihemed di kongreyeke rojnamevanî de ragihand: Tiştê ku niha tê kirin, hilbijartina organên navxwe yên wê partiyê ye. Hikûmet (HHK) Hemû hilbijartin di heman rojê de û di heman saetê de dest pê dike.

“Hilbijartin dê sibe saet 9ê sibehê ji bo karmendên laşan ji bingeh heta jor dest pê bike û dê çend rojan li gorî mezinahiya laşan bidome ji ber ku dibe ku di heman demê de neyên encamdan.”

Mehmûd Mihemed tekez kir: Bi sedan ji kadroyên me yên pêşketî di komîteyên birêvebirina kar de ne, herwiha piraniya hevalên mekteba siyasî, komîta me ya navendî, endamên me yên rezervê, kadroyên me yên kevin û yên ku berê berpirsê kar bûn. gûlî.