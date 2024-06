Iraq ji bo paraztina sînorên bi Tirkiye û Îranê re rêbazên nû pêk tîne

Wezareta Karên Navxweyî ya Iraqê ragihand ku ji bo ewlehiya sînorên Îran û Tirkiyê baştir bê dabînkirin, wê plan û rêbazên ku ji 8 qonaxan pêk tê pêk bînin.

Fermandarê Hêzên Sînor ê Wezareta Navxwe ya Iraqê Mihemed El-Siedî ji ajansa nûçeyan a fermî ya Iraqê INA re ragihand ku wan plan û rêbazek ku bi Tirkiyê re ji 2 qonaxan û bi Îranê re ji 6 qonaxan pêk tê destnîşan kirine da ku ewlekariya sînorê Iraqê, Tirkiyê û Îranê baştir bikin.

Siedî bi bîr xist ku sînorên Iraqê bi 6 welatan re hene û got ku ew giringiyê didin ewlehiya sînorên xwe yên li gel Îran û Tirkiyê.

Siedî diyar kir ku bi dirêjahiya 1493 kîlometreyan dirêjtirîn sînor bi Îranê re ye û diyar kir ku wan dest bi ewlekariya 300 kîlometreyî ya navbera navçeya Xaneqînê û bajarokê Pencewînê yê li ser sînorê Îranê bi awayekî herî baş kirine.

Siedî da zanîn ku ji salên 1980î û vir ve li herêmê pêkhateyên çekdar (PKK) hatine qedexekirin û diyar kir ku ji bo qelskirina herêmên di bin kontrola van pêkhateyan de dixebitin. Siedî da zanîn ku bi Tirkiyê re 362 kîlometre sînorekî dijwar, çiyayî û zirav heye û hema hema nîvê salê berf dibare.

Siedî bal kişande ser wê yekê ku di dirêjahiya dîrokê de nebûna xalên sînorî yên di navbera Iraq û Tirkiyê de li navçeyê bûye sedema hebûna hin grûpên çekdar ên neyasayî û got: “Me bi Tirkiyê re xebatên di du qonaxan de destpêkirin. Yekem ji bo ewlehiya sînor ê di navbera her du aliyan de wê navendek hevpar a koordînasyonê bê avakirin. Ya duyemîn jî di navbera her du welatan de wê qereqolên sînor bên avakirin”.

Siedî amaje bi wê yekê jî kir, ku fermana avakirina nêzîkî 27 xalên li ser sînorên bajarên Duhok û Hewlêrê yên ligel Tirkiyê hatiye dayîn û got ku ev pêşketin ji bo her du welatan gelekî girîng in.

Siedî bal kişand ser wê yekê ku ew hewlên cidî didin da ku li ser sînorê Iraqê ti hêmanên ku gefê li Tirkiyê çêdikin nemînin.