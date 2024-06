Wezîrê Derve yê Tirkiye: Metirsiya Şerê Cîhanê yê 3. heye

Wezîrê Karên Derve Tirkiye Hakan Fîdan di weşana zindî ya televîzyonê de hişyariya şer da. Fîdan: “Metirsiya Şerê Cîhanê yê 3emîn heye?” “Rîskek wiha heye. Divê cîhan xetereya Şerê Cîhanê yê 3’yemîn ciddî bigire. Em vê yekê cidî dibînin.

Fîdan di weşana zindî ya li ser ekranên Haberturkê de der barê geşedanên polîtîkaya derve de daxuyaniyên balkêş dan.



Fîdan, “Metirsiya Şerê Cîhanê yê 3. heye?” Wî li ser bingeha şerê li Xeza û Ukraynayê bersivek balkêş da pirsa hatî kirin û got:. “Rêzikeke wiha heye. Divê cîhan xetereya Şerê Cîhanê yê 3’yemîn ciddî bigire. Em vê yekê cidî dibînin. Qirkirina li Xezayê qirkirina mirovahiyê ye. Di nuqteyekê de li ser heman xalê disekine û wiha got: “Ev mijareke ku derketiye pêş. Li aliyê din avahiyeke ku li hemberî vê yekê radiweste heye. Li Ûkraynayê jî pirsgirêka vê pêkhateyê heye.”



Akkan Fîdan li ser mijara PYD/YPGê jî rawestiya û diyar kir ku bi hin welatan re pirsgirêkên me hene. Fîdan got, “Di mijara YPG’ê de 2,5 welatên aktîf hene. Di mijara YPG’ê de pirsgirêkên me bi wan re hene. DYA, Britanya û hinekî jî Fransa. DYA hebûna xwe ya li wir didomîne. Em vê pirsgirêkê di her astê de tînin rojevê. Ev yek li dijî Ruhê tifaqê ye, divê Tirkiye bi rastiyeke wiha re rû bi rû bimîne.” “Em dîplomasiya herî bilind dimeşînin ku ev yek pêk neyê .