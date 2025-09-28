Rewşa Beşikçî stabîl e..!
Civaknas û nivîskar Îsmaîl Beşîkçî duh (27ê Îlonê) dema ku li 9emîn “Festîvala Fîlmên Belgefîlm a FilmAmed ” li Dîyarbekirê gotarek pêşkêş dikir, nexweş ket. Piştî dermankirina destpêkê ya tîmên bijîşkî, Beşîkçî rakirin Nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleyê. Li gora pijişkan xwîn rêjaye li ser mejiyê Beşîkçî. Beşîkçî 86 saliye û li naxweşxaneyê tê dermankirin.
Serokê Odeya Bijîşkî ya Dîyarbekirê Veysî Ulken îro derbarê rewşa Beşîkçî de daxuyaniyek da. Ulgen, diyar kir ku rewşa Beşîkçî krîtîk e û got: “Neurologan rewşa wî nirxandin. baweriya pijişkan ewe ku, neştergerî nehewce ye. Ew li beşa neurolojiyê tê di bin kontrolê de ye. Dema ku ew cara yekem hate nexweşxaneyê, tansiyona wî bilind bû, lê ev bi dermankirinê hate rastkirin. Ew bi awayekî sîstematîk tê şopandin. Ew di rewşa krîtîk de dimîne. Ew nikare biaxive; rewşa felcê dewam dike. Ew hîn jî nikare bi temamî biaxive.”
Berpirsê nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleyê Muhammet Atabeşê Akıl jî derbarê rewşa Beşîkçî de daxuyaniyek nivîskî weşand. Daxuyanî wiha ye:
“Birêz Îsmaîl Beşîkçî, ku niha li beşê Neurolojiyê ya nexweşxaneya me tê dermankirin, di 24 saetên dawî de hatiye muayenekirin. Muayeneyên wênekirinê nîşan dane ku di xwînrijandina mejî de zêdebûnek tune û rewşek neyînî ya wekî hîdrosefalus pêş neketiye. Ji ber xwînrijandinê, kêmbûna axaftinê û qelsiya aliyê wî yê rastê berdewam dike. Nîşanên jiyanî û rewşa klînîkî ya nexweşê me stabîl in. Ew li nexweşxaneya me de bi baldarî tê dermankirin.”