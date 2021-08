Rê neda axavtina Kurdî!

Didem Aslan Yilmaz di kanala SHOV TV ê de bernameyek civakî çêdike,behsa hinek pirsgirêkên di nava civatê de rûdide dike bernameyek shov e. Di rastiya xwe de tu feydeya vê bernameyê yê civakî tuneye û bernameyên destçêkirîne ku bala xelkê ji pirsgirêkên rojane bidin aliyekî û wan mijûl bikin.

Gelek cara ev bername zindî têne weşandin û hinek kes bi telefona beşdarê bernameyê dibin.Li ser mijarekî jinek bi navê Turkan Taşçi telefon kir û bi zimanê Kurdî axivî,lê Didem Aslan axavtina wê birî û got: Na Turkan xanim, divê em jî ji te fêm bikin. Telefona Turkan xanim qut bikin. Nikare heqaret li keçikan bike. Ez jî hinek Kurdî dizanim, qet nabe. Bila meta wan beşdar bibe û xweşik bi Tirkî biaxive em dê fêm bikin. Ev der Komara Tirkiyê ye. Em wî zimanî nizanin, eger me zanibûna me dê bi axiviya jî û têbigihiştîna. Ez nizanim.

Tişta balkêş ewe ku, Didem Aslan bi xwe jî Kurd e û ji devera Koçgîrî ya Siwasê ye. Ji bo wê jî dibêje : Ez jî hinekî fêm dikim. Lê ev yek bi gelemperî di dezgehên dewletê de yan jî kanalên televizyona de car carê rûdide. Axavtina zimanê kurdî her çikas ne qedexebe jî, hinek insan bertekên nijadperestî li himber axavtina zimanê Kurdî dide nîşandan.Ji xwe kêşeyeka mezin jî li Tirkiye ewe ku, kurdên xwe wek Kurd nahesibînin ji nijadperestên Tirk behtir li dijê Kurda helwestên xirab û ne mirovatî didin nîşandan.

Tê zanin ku di kanalan televizyonî de gelek kes carê stranên Kurdî dibêjin û kanalek a fermî ya dewletê TRTKURDÎ heyeku bi zimanê Kurdî weşanê dike.