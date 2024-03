Rapirsinek nû !

Dezgehê Lêkolinê MAKê ji bo hilbijartinên herêmî li hinek bajaran rapirsînek pêkanî û encam ragihandin.

Rapirsîn 20 roj beriya Hilbijartina Herêmî ya 31ê Adarê li 30 bajarên mezin kirine. Rapirsîn di navbera 21 Sibat û 9ê Adara 2024an de hat kirin.

Pirsa ewil eve: “Li gor we namzedê şaredariyê yê serbixwe divê xwediyê çi taybetmendiya be?

Bersiv: Ji sedî 38 ê beşdarên rapirsînê gotin, “Divê ew di dema hewcedariyê de amade be”, ji sedî 32 jî got, “Dewlet divê bi cidiyeta xwe nerm be.” Ji bo pirsa “Di hilbijartina şaredariyê de ji bo we partî yan jî namzed girîng e?” ji sedî 46 bersiva “Hem namzed û hem jî partî girîng in” û ji sedî 33 jî bersiva “Partî girîng e”. Li ser pirsa “Li gorî we pirsgirêka herî girîng a welatê me çi ye?” ji sedî 48 bersiva “Berdêbûna lêçûna jiyanê, bêkarî û pirsgirêkên aborî”, ji sedî 13 jî bersiva “Pirsgirêkên exlaqî û civakî” dane.

Encamên Rapirsînê li hinek bajaran:

Stanbol:

AK Parti: 40

CHP:41,5

IYI Parti: 4

DEM: 3

Refah: 2.5

Enqere

AK Parti: 38

CHP: 44

IYI Parti: 3

DEM:2

Fefah: 4

Edene:

AKP-MHP: %45

CHP: %38

İYİ Partî: %9

DEM: %5

Antalya:

AKP-MHP: %43

CHP: %40

İYİ Partî: %9

Eskişehir:

CHP: %48

AKP-MHP: %40

İYİ Partî: %7

Hatay:

AKP-MHP: %44

CHP: %40

İYİ Partî: %8

Riha:

AKP-MHP: %32

YRP: 29%

HDP: %20