Rapirsîn: AKP û CHP di nava pişbirki de ne
Dezgeha Lêkolîn û Şêwirmendiya Betimar encamên rapirsina meyla siyasî ya giştî ya Tirkiyeyê ya meha Tebaxa 2025an weşand. Rapirsîn li 81 parêzgehan û bi beşdarên 18 salî û jor ve hat kirin, piştî belavkirina dengdêrên bêbiryar rêjeya dengan ji bo AK Partiyê %33.2 derxist. CHP bi %29.8 di rêza duyemîn de bû.
Ji sedî 33.2ê hilbijêrên beşdarî rapirsînê bûn nîşan dan ku eger hilbijartinên parlementoyê vê Yekşemê bên lidarxistin, ew ê dengê xwe bidin AK Partiyê. AK Partiyê rêjeya dengên xwe li gorî serdema berê parast, di rêza yekem de ye û di qada siyasî de pêşengiya xwe diparêze.
Piştî ku hilbijêrên bêbiryar hatin belavkirin, CHP bi ji sedî 29.8ê dengan di rêza duyemîn de ye. Wekî partiya sereke ya muxalefetê, CHP hewlên xwe yên di qadê de zêde dike û hewl dide ku cudahiya bi AK Partiyê re kêm bike.
MHP: % 9.0
DEM: % 8.6
IYI Parti: % 5.3
Partiya Zafer : %4.4,
Rapirsîn wekî lêkolînek meydanî di navbera 28ê Tîrmehê û 1ê Tebaxa 2025an de hatiye kirin. Li ser bingeha dengdêrên 18 salî û jortir, rêbaza CATI (anketa telefonê ya bi alîkariya komputerê) li 81 parêzgehan hatiye bikar anîn. Mezinahiya nimûneyê 3,000 bû, bi asta baweriyê ya %95 û marja xeletiyê ya ±1.79.