Trump hewldana sekinandina şerê Rusya û Ukranya dide

Serokê Amerîkayê Donald Trump roja Duşemê got ku wî li Qesra Spî bi Serokê Ukraynayê Volodemir Zelensky û rêberên payebilind ên Ewropî re “hevdîtinek pir baş” kiriye. Trump van danûstandinan wekî gavek destpêkê ber bi bidawîkirina şerê nêzîkî çar salan di navbera Rûsya û Ukraynayê de bi nav kir.
Trump di postek li ser platforma xwe ya medyaya civakî de got ku, danûstandin li ser garantiyên ewlehiyê yên ji bo Ukraynayê, ku ji hêla welatên Ewropî ve bi hevrêziya Dewletên Yekbûyî ve hatine peyda kirin, sekinîn. Di nav beşdaran de Serokê Fransayê Emmanuel Macron, Serokê Fînlandiyayê Alexander Stubb, Serokwezîrê Îtalyayê Georgia Meloni, Serokwezîrê Brîtanyayê Kier Stammer, Şansolyerê Alman Friedrich Merz, Seroka Komîsyona Ewropî Ursula von der Leyen û Sekreterê Giştî yê NATOyê Mark Rutte hebûn.
Trump dibêje: “Her kes ji îhtîmala aştiyê ji bo Rûsya/Ukraynayê pir bi heyecan e,” û tekez kir ku danûstandin bi geşbîniyekî bi dawî bûn. Wî her wiha got ku Cîgirê Serok J.D. Vance, Wezîrê Derve Marco Rubio û Nûnerê Taybet Steve Witkoff dê hevrêziya paşê bi Kîev û Moskowê re birêve bibin.
Trump her wiha eşkere kir ku wî piştî civînan bi Serokê Rûsyayê Vladimir Putin re telefon kiriye da ku dest bi amadekariyên ji bo hevdîtinek rasterast di navbera Putin û Zilinsky de bike. Wî got ku wî plan kiriye ku her gava ku civîn pêk were, mazûvaniya civîneke sêalî bi her du rêberan re bike.
Rêberên Ewropî li Qesra Spî tekez li ser pabendbûna xwe ya bi ewlehiya Ukraynayê kirin, di heman demê de Zelinsky danûstandinan wekî yên herî avaker ji destpêka şer ve bi nav kir. Zelensky got: Dibe ku çarçoveyek ji bo garantiyan di nav çend rojan de were temam kirin.
Kremlînê hîn bi fermî ti pabendbûnek bi civîna sêalî ya pêşniyarkirî piştrast nekiriye.