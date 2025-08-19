Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê, ku di Parlementoya Tirkiyeyê de hatiye damezrandin, cara çaremîn civiya. Serokê parlementoyê, Numan Kurtulmuş, civîn bi axaftina xwe ya vekirinê dest pê kir. Piştî axaftina Kurtulmuş, civîn dest pê kir.
Civîn dê di du rûniştinan de were lidarxistin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinur Özdemir Göktaş dê di rûniştina yekem de pêşkêşiyekê bike. Nûnerên ji Veteranên Astengdarên Şer ên Tirkiyeyê(Ew kesên dişerê li himber PKKê de birîndar bûyîn), Komeleya Jinebiyên Şehîdan û Sêwîyan, Weqfa Veteran û Malbatên Şehîdan a Tirkiyeyê û Weqfa Hevgirtina Xizmên Şehîdan û Veteran a Tirkiyeyê dê piştre biaxivin. Rûniştina duyemîn de jî Dayikên Dîyarbekirê gotara xwe bêjin..
Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş di axaftina xwe ya vekirinê de got:
“Tirkiye ketiye serdemeke dîrokî. Hewldan di bin sîwana Meclîsê de zêde bûne. Ger em niha dikarin behsa Tirkiyeyek bê terorîzmê bikin, em deyndarê şehîdên xwe ne. Em bi qasî malbatên wan jî spasdarê wan in. Her gava ku me sersaxî ji xizmekî şehîdekî re xwest, me bi dengekî bilind ‘Bila welat bijî’ bihîst. Em bi saya şehîdên xwe gihîştine vê nuqteyê.
“Veteranên me ji her spasdariyê wêdetir heq dikin. Ji destpêka vê pêvajoyê ve, tu carî danûstandin çênebûye û dê tu carî jî çênebe.” Ez li pêşberî 86 milyon kesan dubare dikim ku Parlamento dê berpirsiyariya xwe ya ji bo bidawîkirina vê pêvajoyê di zûtirîn dem de û ji nû ve avakirina biratiya me bêyî ku bikeve nav bazariyê bicîh bîne.”
“Yek ji erkên me yên herî girîng ew e ku em piştrast bikin ku piştgiriya raya giştî ji bo vê pêvajoya biratiyê zêde dibe. Em di nav serdemek dijwar de ne. Niha, me diyar kiriye ku em ê guh bidin kê. Em bi malbatên şehîdan û leşkerên xwe dest pê dikin. Hin kes hene ku dibêjin divê Tirkiye heta dawiya demê mîna yên ku aştiyê dixwazin nebe. Tê zanîn ku hin kes hene ku hewl didin vê pêvajoyê têkbibin. Careke din, ez bi xêrhatina wezîrê me, malbatên şehîdan û leşkerên me yên gazî(yên di şerê PKKÊ debirîndar bûyin û seqet mayîn) dikim.”