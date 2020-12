Qetlîema Roboskî Berdewam e

Li ser Qetlîema Roboskî, ku ji ber êrîşa firokeyên cengî yên dewleta Tirk ve pêkhatiye û di encamê da 34 Kurd hatibûn kuştin 9 sal derbas bû, lê belê qetlîema hanê her berdewam e. Ji ber ku tu kes nehatiye dadigeh kirinê.

Dewleta Tirk herwekî qetlîemên berê, serpoşiya qetlîema Roboskî kir û nexwast, ku çu kes were dadigeh kirinê. Bona vê yêkê tawanbarê serekî dewleta Tirk e, karbidestên dewlet û hikumeta AK Partî ye.

Dewlet ne tenê nehişt efserên Tirk, ku destura êrîş dane û beşdarê operasyonê bûne werin dadigeh kirinê, her usa malbatên qurbanên Roboskî daye dadigeh kirinê. Ji ber ku bertek nişan dane û bi encam dana çalakiyan xwastine kiryarên qetlîema Roboskî bêne dadigeh kirinê û dadigeha malbatan hê berdewam e.

Dewlet bi hemu hêz û teqatê xwe va cehd dike, ku Roboskiyê ji bîr bibe.

Ji bona ku kiryarên qetlîemê nehatine destnişan û dadigeh kirinê, bîrina Roboskî hê sarij nebûye û xwîn jê tê û heya ku dewlet li tawanê xwe mîkur neyê û erkê xwe ci be ci neke, xwînrijî wê her berdewam be.

Di salroja xwe da Qetlîema Roboskiyê carekî dinê mehkum dikin û piştgiriya xwe li malbata qurbanên Robokiyê radigihinin, ku bona destnîşan kirina kiryaran xebat dikin.

Roboskî nayê ji bîr kirin û nahelin were ji bîr kirinê.

27 Sermawej 2020

PSK- Partiya Sosyalîsta Kurdistan

Ofîsa Ragihandinê.