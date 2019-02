Provokasyonên PKKê, Nirxên Neteweyî û Nêçirvan Barzanî

“Piştî ku li nahiya Şêladizê ya ser bi qeza Amêdiyê ve xwepêşandanek ji bo şermezarkirina kuştina welatiyên sivîl û daxwazkirin ji Sûpayê Tirkiye û hêzên PKK, ku ji navçeyên wan dûrkevin û şerê xwe bibin derveyî navçeyên wan, êdî xelkê sivîl ê navçeyê nebe qurbanî hatibû rêkxistin, hejmarek ji xwepêşanderan arasteya xwepîşandanê guhert û çûn e ser binkeyek serbazî ya Sûpayê Tirkiye û hin otombêlên serbazî şewitandin.

Xelkê navçeyê li dema xwepêşandanê daxwaz ji Sûpayê Tirkiye û hêzên PKK kir, navçeyên wan vala bikin û meydana şerê xwe ji xelkê sivîl dûr bikin û êdî xelkê navçeyê nekene qurbanî wan hevrikiyan.

Çendîn sal in xelkê navçeyên sînorî yên devera Amêdiyê bi sedema bombebarana balefirên şer ên Tirkiyê û hebûna PKK rastî rewşeke xerab bûn e. Ew jî bi sedema şehîd bûn û brîndarbûna welatiyên sivîl bi sedema topbaran û bombebaranên Tirkiyê û şewitandina rez û baxên wan. Herweha girtin û revandina runiştvanên gundên navçeyê ji aliyê hêzên PKK û bê behirkirina wan, ji jiyan û dahatê navçeyên xwe.” K24

PKKê eşkere banga Provokasyonan kir!

PKK di medya ya xwe de eşkere bang li Kurdan kir ku provokasyanon li hember PDKê û KRGê pêk bînin. Rojek tenê, piştî van bangan sê kesên ku ji nasnameyên wan dîyar e û kirêkarên kê ne, bi êrişeke plankirî Alaya Kurdistanê ya li ber nûnerî ya KRG ya Brukselê anîn xwar.

https://anfturkce.com/kurdistan/mlkp-kurdistan-Seladize-serhildani-her-yere-yayilmali-119547

https://rojnews.news/ku/kurdistan/kck-dive-serhildana-seladize-li-hemu-basure-kurdistane-belav-bibe-28453

Nezanên Kurdistanî daxistina Alayê wekî bêhurmetîyê nabînin!

Raya giştî ya Kurdistanî li ser vê bûyerê, şîroveyên xwe bi du şiklên cûda anîn zimên ku qaşo yên ku Alaya Kurdistanê anîn xwar çi bê edebîyek li hember wê nekiribun û vê weke xwepeşandanek demokratîk didîtin. Ya balkêş, ev kes hindek navên popûler in ku di medya civakî de 24 saetan Kurdistanîbûnê diparêzin û qaşo xwedî aqil û îzan in.

Li gor pîvanên hiquqa nêvnetewî heqê tu kesî tune ye ku bê yî mûsaedeya berpirsên ewlehîya wê civakê bikaribin bi navê xwepêşadanan êrişên fizikî provokasyonan bikin û wê bi navê xwepeşandanên demokratîk bilêv bikin. Rê ya xwestinên demokratîk û nerazîbûnan ne ew e kû tu Alaya welatê xwe dayêxî.

Welew qesta we dijminahîya PDK û Malbata Barzanî ye herin bê yî provokasyonan, li hember Parlamana Kurdistanê, li ber Navendên PDKê xwepêşandanên xwe yên demokratîk bikin!

Bi dehan TV, Rado û Malperên PKK, Goran û YNKê ji xwe 24 saetan heman tiştan diweşînin û ev sê kesên ku vê helvesta kirêt ya Alaya Kurdistanê anîne xwar, di weşanên wan de bi dehan caran hatine bikaranîn. Zelal e ku mebesta wan ne ragehandina agahdarîyê ye, ne jî demokrasî ye û eşkereye ku ew xwestine li ser banga PKKê provokasyonan bikin.

Çi xêr di daxistina Alaya Kurdistanê de tune!

Tu partî û dezgeh divê nekaribe bi binpêkirina nirxên Kurdistanîyan sîyasetê bike.

Hêja di mejîyê hin terefan de maneya Alaya Kurdistanê ne zelal e! Ew kesên ku difikirin ku Ala daxistin ne bêhurmetî ye hêja fêmnekirine ka daxistina jêr ya alaya miletekî tê çi wateyê.

Ala malê şexsan û rêxistinan nîne!

Ala Sembola Netew û Dewletê ye!

Heqê çi rêxistin partî û şexsan tune ku wê Alayê dayêxe !

Belê li Kurdistana Başur, kar û barên dewletê ne li gor dilê me ye, belê gelek kêmasî hene, belê gendelî, nezanî, amatorî, îsraf û gelek tiştên neyînî li holê ne ku li benda çareserkirinê ne. Xayinên 16 Oktoberê nahêlin hikumetek çêbibe, Parlamana Kurdistana Başûr bê erk e, xelk piştî êrîşên DAIŞê westayî ye, birîndar e, bê kar e, xemgîn e!

Dijminên Azadîya Kurdistanê li hember Referandûmê de jî xwedîyê heman helwestê bûn!

Her çend, Kurdistan ji rojên dijwar û xurt derbas bibe jî, Kurdistanîyên Başûr bi îradeya xwe ya %92,73ê tapuya Kurdistanê kirine berîka xwe. Ev e 200 Sal in ku Kurd yekem car e li qada nêvneteweyî de mafê xwe ya Azadîya Kurdistanê bi yekdengî îlan dikin.

Ji ber ku ev gava pîroz di tarîxa cihanê de cihê xwe girtî ye û ji vê gavê veger tune ye!

Kurd helwesta xwe ya Azadîya Kurdistanê eşkere îlan kirine.

Lê xêrnexwazên Kurdistanê, dagirkerên wê û rêxistinên wek PKKê bi beyanên xwe yên eşkere li dijî vê referandumê derketin.

Berjewendîyên Partîyên wan li pêşiya rûmeta Azadîya Kurdistanê ye!

Îroj xetera herî mezin ew e ku, Partî û îdeolojîyên wan yên xurifî bûye bela ya serê Kurdistanê û siyasetê jî xitimandî ye û ev yek ji bo Kurdistanîyan bêhêvîyek mezin e ku rê li ber hevgirtina pêşveçûna Neteweyî digrê.

Medya ya Kurdî, bi destê xwe Başur û destkeftîyên wê li ber çavên Bakurîyan reş dike!

Li ser navê siyasetê di navbera her çar parçeyên Kurdistanê de bi propagandayeke qirêj û rezîlane û bi manîpulasyonan dijminiyek bi zanebûn tê avakirin.

Ecêbek mezin û ji aqilan gelek dûr e ku wek nimune Rûdaw û dûvikên wê di weşanên xwe de ji bo vê dijminahîyê xebatek bi zanebûn dikin! Kurdên Bakurî, ji van weşanan gelek acizin û ev acizî li Kurdistanîyan tesîreke xirab dike.

Başûr bi vê siyaseta şaş yên wek weşanên Rûdawê ji xwe re li Bakur dijminan çêdike!

Di dezgehên ragihandinê de têkilîyên xal û xwarzîtîyê bi tesîra xwe ya neyînîyê ragihandinê xitimandîye.

Medya Kurdî, ji şuurek Neteweyî dûr e û roj bi roj zererek mezin dide paşeroja Kurdistanê.

Di weşanên xwe de, ji xeynî xizmeta Kurdistanê xizmeta dagirkerên xwe dikin.

Balkêş e ku jêbermayî yên TRT6ê û dezgehên PKKê li Başur medya ya Kurdî baş manîpûle dikin.



“Reformên Infrastruktura Dewletê” karê zanyaran e û ciddî ye jê re aqilek hevbeş û stratejîyên demkurt û demdirêj pêwist in.

Kadirên Başur yên ku siyaseta Bakur tayîn dikin, ji rastîya Bakur dur in û siyaseteke stabîl nameşînin, serkêşên ku piştgiriya wan tên kirin, ji xeynî desinformasyon û travmayan çi karên din nakin. Ev kiryar jî yek ji mezintirîn sebebên lawazîya hevgirtina Bakur û Başur e. Serkêşên nezan, bêvîzyon û bêwesf li ser navê Kurdayetîyê berê Kurdên Bakur didin şikeftên guran.

Malperên Wezaretên KRGê bê fonksîyon in û naveroka wan virt û vala ye!

Li hember çavên cihanê wêneyek amator, bêwesf, kêrnehatî û ji ragehandinê jî pirr dûr in.

Dezgeh karê xwe yê eslî pêknaynin, infrasturktura KRG bi vî şiklî nameşe û îroj mecbûriyetek e ku ji binî bi reformên plankirî bên guhertin. Dewlet mecbur e ku paşeroja xwe baş plan bike û gavên zerav jî bavêje!

Axaftinên Serokwezîran û Dîplomasîya Pragmatîk

Karê Serokwezîrê Kurdistanê ne ew e ku piştgirîya provokasyonan bike! Ew mecbur e ku li ewlehîya hemwelatîyên xwe bifikire, her weha mecbur e ku li ser jîyana sivil ya rojane bifikire;

Ewlehî, Ticaret, Tendûristî, Perwedehî, Têkilîyên nêvdewletî û nêvxweyî, Paşeroja 6 milyon insanan tenê bi teqandina keleşkofan û şerê pêşmergetîyê nameşe. Li gel aqilê eskerî aqilek dîplomatik ya DEWLETê jî pêwîstiyek zarûrî ye.

Serokwezîr mecbur e dîplomasîyê bike û petrola welatê xwe bifroşe û ji bo vê helbet dê di gotinên xwe de siyasetek pragmatik jî bi kar bîne. Ez ne li bendê me ku Nêçîrvan Barzanî di civîna çapemenîyê de bes dilê min xweş bike. Çi ecêbîya vê tune û rê li ber min jî nagire ku ez ji xelkê Şêladizê re ji bo şewitandina meqera dagirkeran destxweşî yê jî bikim. Helwestên dîplomatîk yên dewletan û hêvîyên şexsan/partîyan dû tiştên cûda ne.

Lê ev nayê wê maneyê ku neyarên deskeftîyên Başur, dê bi destê TVya NRT û PKK vê bûyerê ji bo provokasyonan bi kar bînin. Dîroka birakujî yê hêja di bîra me de ye û em baş zanin ku heke firsend bikeve destên wan dê qedera Hewlêrê ji ya firotina Kerkûkê ne cûdatir be. Û helbet dîplomasîya pragmatîk ne ew e ku Nêçirvan Barzanî jî wekî hinekan bêje dêya min Turkoman e û Tirk malxalanên min in û ez dê di xizmeta dewleta Turkiyê de im ka firsendê bidin min ku ez berê Kurdan bidim Turkiyeyîbûne.

PKK û nirxên Neteweyî ji hev dûr in!

Bila sibe Cemîl Bayık li hember dewleta Îranê û Surîyê du gotinên tefşo mefşo bike ku, em bibînin ka sîyaset çawan e!

Bila PJAKê rêbikin ser du meqerên pasdarên Îranê yan jî YPG bila sibe êrişî rejima Esedî bike…

Xuya ya hêja jî sîyaseta xendekan ya ku ji hezaran Kurd re bû tirb, hişên wan ne anîye serê wan û ew dê her li dûv provokasyonan tevbigerin.

Erê îroj cihan di sîyasetê te dûalî ye, lê PKK li gor kêfa dilê xwe bi Rusya, Îran, Surîyê û YDA yê re tevdigere, di heman demê de jî bi rê ya Ocalanî di bin kontrola Tirkiyê de sîyaseta Turkiyeyîbunê dimeşîne û ev jê re adet e lê KRG bi rêya Tirkiyê wekî Dewletek Federe tevbigere û ticaretê bike qebehet e ?

Yên ku têgehên Neteweyî bikartînin, pêwîst e sîyaset û nirxên xwe jî li gor pîvan û nirxên Neteweyîbûnê ava bikin.

Bi tevlîhevkirina mejîyan, valekirina naveroka têgehan û manîpûlasyonan encex dikarin wextê xwe derbasbikin, asîmîlasyona li Bakur xurt bikin û bi nirxên Kurdên Bakur yên Neteweperestîyê bêxin xizmeta Çepgirîyê û Kemalîzmê de ku ne serê wê zelal e ne jî binê wê. Ji roja ku Serokê PKK hatiye girtin û heta îroj; Ew PKK ya ku Azadîya Neteweya Kurdistanê diparast ji xeta xwe bi temamî derketîye û ji xeyn daxwaza zimanê Kurdî çi nirxên Kurdewarî û Neteweyî nehiştine ku binpê nekiribe da ku bikaribe li ser sîyasetê bimeşîne. Ji xwe herkes baş pê dizanê ku ka PKK û dezgehên wê bi çi qasî aşiq û dilxwazê zimanê Kurdî ne.

Ji bo ku samîmîyeta xwe nîşan bidin dikarin Alaya Kurdistanê wek şertê yekemîn qebul bikin. Welev ku Alaya Kurdistanê parçeyek qumaş e û çi nirxê wê jî tune, ê de ka werin pêşî vê tişta bê nirx qebul bikin ku em bibînin hûn li ser gotina hevgirtinê çiqasî ciddî ne ?

Lê na heke derdên we tiştek din e, û hûn dixwazin hemî nirxên ku Kurdistanî ne ji holê rabikin û li ser tunebuna nasnameya Kurdayetîyê ecêbek li gor dilê xwe avabikin ku tenê li ser nirxên ideolojîya we ve têbikoşe,

ew ya dûrî aqil û mantiqê ye û her ne mimkin e!

Kurd û Kurdistan ji sîyaseta şer westa ye, ev sîyaseta gemar ya ku li ser rijandina xwîna Kurdan tê meşandin, mecbur e ku raweste.

Kurd layiqê jîyanek sivîl in, di sedsala 21an de Kurd ne tenê li çîyayan û gundan lê li metropolan dijîn.

Hebûna wan zimanê Kurdî ye, kultura wan e, Alaya wan e, tevahiya nirxên Neteweya wan e.

Mebesta kurdan ya ji azadiyê ne nîjadperestî ye û ne jî bindestî ye…

Bi kurt û Kurmancî DEWLET e DEWLET !

“Kurmanc ne pir di bê kemal in

Emma yetîm û bê mecal in,

Fîlcmle ne cahil û nezan in

Belkî sefîl û bê xudan in.”

Xanî

Jîndar Erdal Toprak

Stockholm 04-02-2019

[email protected]

@jndrtprk twitter

@ejindar facebook