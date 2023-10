PKK daxûyaniyekî ragihand ku, hêza wan ya bi navê Hêza Nemiran ev çalakî li drxistiye.

Rêxistina PKKş ya bi navê Fermandariya Biryargeha Navendî ya Parastina Gel daxûyaniyek ragihand û dibêje:

” Îro derdora saet 09:30’an de tîmek me ya girêdayî Tabûra Nemiran li dijî avahiya Wezareya Karên Hundir a Tirkiyeyê çalakiyeke fedayî pêk anî. Ev çalakî bi taybet di roja vekirina Meclîsê de, li cihekî nêzî Meclîsê, li dijî navendekî qetlîam û êşkenceyê hat kirin, weke ku dihat plankirin bêyî astengî pêk hat. Ev çalakiya fedayî gihişt armanca xwe ku hevreyên me yên çalakger bi tasfiyekirina nîzamiyeyê ketin hundur û bi serkeftî pêk anîn. Lê weke her carê rejîma faşîst a AKP-MHP’ê bi bêhurmetiyeke mezin ji gel û raya giştî hejmara windahiyên di vê çalakiyê de bi awayekî rûşûştî diveşêre. Divê her kes bizane ku ger endamên Tabûra Nemiran bixwesta, dikaribû di saeta çalakiyê de guhertineke biçûk bikira û rê li ber encamên pir cuda vekiriba. Lê bi zanebûn tercîheke wiha nehat kirin, girêdayî armanca bingehîn man ku gihandina peyamên pêwîst ji bo cihên pêwendîdar û hişyarkirina wan bû.”

Berdewamiya daxûyaniyê de dibêje:

” Ev çalakiya watedar a lehengiyê ku bi taybetî di roja vekirinê ya Meclîsê de pêk hat, ji bo bîranîna fermandara me ya Amedê Axîn Mûş (Hulya Demîrer) ku demekê fermandariya Tabûra Nemiran kir û hevalên ku ji bi wê re şehîd ketin re hat diyarî kirin. Ev çalakiya mezin û dîrokî ji aliyê hevrêyên me Rojhat Zîlan û Erdal Şahîn ve hat pêkanîn. Em fedaiyên Apoyî yên nemir ên ku ev çalakî pêkanîn bi rêzdarî û minetdarî bi bîr tînin, em van têkoşerên qehreman û hemû hevrêyên ku keda wan di vê çalakiyê de heye, pîroz dikin û serketinê dixwazin. Em diyar dikin ku em ê piştre agahiyên berfireh ên nasnameya milîtanên fedayî û leheng ên Tabûra Nemiran ku ev çalakiya lehengî pêk anîn bi raya giştî re parve bikin û rêzdariya xwe pêşkeş dikin.”