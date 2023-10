Parlementoya Tirkiye piştî navbereke 2,5 mehan dîsa dest bi xebatên xwe yên asayî dike. Serokomar Recep Tayyîp Erdoganê ku ji bo vekirina sala nû hat parlementoyê û merasimeke fermî hat pêşwazîkirin. Erdogan di merasima vekirinê de axivî û diyar kir ku di vê heyamê de mijara bingehîn çêkirina destûrek nû û sivîl e.

Di derbarê çêkirina destûrek nû de Erdogan got: Niha karekî nû û derfeteke nû li pêşiya me ye. Ev tê wateya çêkirina makezagoneke nû ya sivîl û neteweyî ji bo welatê me. Berpirsiyariya me ya sereke ye ku em Tirkiyê ji bindestiya destûrî ya heyî rizgar bikin. Eşkere ye ku ev makeqanûn nikare pişgiriyê bide Tirkiyeya 2023an. Lê mixabin kesên ku her tim gazinan ji makezagona darbeyê dikin, dema ku behsa gavên şênber bû, nedixwestin ji qada xwe ya rehetiyê derkevin. Em bang li her kesên ku di vê mijarê de xwedî gotin û pêşniyar in, dikin ku beşdarî xebatên makeqanûna nû bibin. Em ji her cure lihevkirinan re vekirî ne. Em kesên ku pêşniyar dikin vedixwînin banga me ya makezagoneke nû.