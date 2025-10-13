Piştî daxûyaniya CHPê, Buldan şûb ve gav avêt..

Endama Şanda Îmraliyê ya Partiya DEMê Pervîn Buldan di axaftina xwe ya bi Tele1 re, daxuyaniyên xwe yên berê yên li ser serdana komîsyonê ya Îmraliyê sererast kir. Buldan got, “Em israr dikin ku komîsyon biçe giravê. Em bawer dikin ku divê biçe. Em bawer dikin ku divê teqez biçe da ku pêvajo bi rêkûpêk bimeşe, û bê guman, min hewl da ku vê yekê wekî xwestekek îfade bikim.”
Di 11ê Cotmehê de di bernameyeke televîzyonê de, Pervîn Buldan got, “Plan tê dayîn ku şandeya pênc kesan, ku ji partiyên di koma parlemanî de pêk tê, biçe. Ev agahdariya ku ji me re hatiye dayîn e.” Piştî daxuyaniyên Buldan, Cîgirê Serokê Koma Parlemanî ya CHPê Murat Emîr daxuyaniyek berevajî da. Emîr got, “Çûna Îmraliyê di rojeva komîsyonê de nîne,” û her wiha got ku ev mijar qet di civînên parlemanî de nehatiye rojevê. Murat Emîr her wiha diyar kir, “Di civînên ku me di bin serokatiya Serokê Parlamentoyê de li dar xistin de, çûyîna Îmraliyê qet ne di rojevê de bû. Serokê Parlamentoyê hewce nedît ku li ser vê mijarê nêrînekî werbigire.”
Endamê Partiya DEMê Buldan jî îdiayên ku wî di hevdîtina xwe ya bi Abdullah Öcalan re rexne li medyayê kiriye zelal kir. Buldan got, “Min qet nefikirî ku medyayê bêdeng bikim” û got, “Mebesta min tiştekî wisa nebû. Min tenê got ku axaftin û nirxandinên ku hatine kirin divê xizmeta aştiyê bikin.”