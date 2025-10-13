Trump di rêya Îsraîl de peyamek da!

Trump di balafirê de ji bo malpera nûçeyan a Axios a li Amerîkayê daxuyaniyek da. Serokê Amerîkayê diyar kir ku agirbesta ku li Xezeyê ket meriyetê “dibe ku mezintirîn tiştê ku ew tê de beşdar bûye be.”
Trump diyar kir ku, ew nizane çima Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu beşdarî lûtkeyê nabe, û tekez kir ku beşdarbûna Serokê Filistînê Mehmûd Ebas “tiştekî baş” bû. Trump daxûyakirin ku di axaftina xwe ya tê payîn beriya lûtkeyê ji Parlamentoya Îsraîlê (Knesset) re were pêşkêş kirin de, ew ê peyama “evîn û aştiya berdawamî” bide gelê Îsraîlê û di dema serdanê de dê bi Netanyahu û malbatên girtiyan re bicive.
Wî îdia kir ku êrîşên li ser Îranê di gihîştina agirbesta li Xezeyê de rolek lîstiye. Trump got: Beşdarbûna Amerîkayê di êrîşên Îsraîlê yên li ser tesîsên nukleerî yên Îranê yên di meha Hezîranê de bandor li ser peymana agirbestê ya ku li Xezeyê ket meriyetê kiriye.
Trump îdia kir ku Hamas ji bo lihevkirinê bi qelsbûna Îranê re bêtir amade bûye, û her wiha got ku rakirina “ewrên tarî” yên di derbarê bernameya nukleerî ya Tehranê û peymana welatên Ereb û Misilman a li ser Xezeyê de wî îdia kir ku ev yekîtî misoger kiriye.