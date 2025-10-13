Îro girtiyên destê hemasê de têne azadkirin

Karwanek ji wesayîtên Xaça Sor ber bi bajarê Xezzeyê ve çûye da ku rehînên ji Hamasê werbigire ku dê îro werin berdan. Hamasê navê 20 rehînên zindî daye û dê îro wan radest bike. Îsraîlê dest bi amadekariyan kiriye da ku nêzîkî 2,000 girtiyên Filistînî azad bike.
Ji 48 rehînên li Xezzeyê, Hamasê got ku ew ê di gera yekem de 20 kesan azad bike.
Di vê navberê de, çavkaniyek Filistînî dibêjin : Tevgera Hamasê ji navbeynkaran re gotiye ku dibe ew roja Duşemê nikaribe cenazeyên hemî rehîneyan radest bike ji ber ku negihîştin mimkun e.
Çavkaniyê zêde kir ku digel vê yekê, Îsraîlê soz daye ku pêvajoya danûstandinê temam bike. Her wiha, tîmek ji pisporên Ereb û biyanî dê beşdarî lêgerîna cenazeyan li cihê ku dibe ku ew lê bin, bibin.
Agirbesta li Şerîda Xezzeyê îro çaremîn roja li pey hev berdewam dike, bi danûstandina rehîne û girtiyan tê payîn û lûtkeyek piştî du salan şer, bi armanca amadekirina nexşerêyek ji bo aştiyê dicive.
Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump şeva Yekşemê dest bi geştek bilez a Îsraîl û Misrê kir, û serokatiya lûtkeya li Şarm el-Şêx kir.
Peymana aştiyê ya Xezzeyê bi şertê ku her du alî pabend bibin ku rehînên ku di êrîşa 7ê Cotmeha 2023an de ji aliyê Hamasê ve hatine girtin bi Filistîniyên ku di zindanên Îsraîlê de ne biguherînin, ve girêdayî ye.
Qonaxa destpêkê ya peymanê berdana 47 rehînên Îsraîlî (zindî û mirî) dihewîne, li hember 250 girtiyên Filistînî û 1700 kesên ku ji destpêka şer ve hatine girtin.
Her wiha tê payîn ku Hamas cenazeyê leşkerekî Îsraîlî yê ku di sala 2014an de di şerê Xezzeyê yê berê de hatibû kuştin, radest bike.
Li gorî berdevkê ofîsa Netanyahu, Îsraîl hêvî dike ku hemî 20 rehînên sax “vê sibê”, berî dema ku Trump pêşniyar kiriye, ku îro piştî nîvro ye, radestî Xaça Sor werin kirin.
Berdevkê Netanyahu got, “Girtiyên Filistînî dê werin berdan dema ku Îsraîl piştrast be ku hemî rehînên me gihîştine aliyê Îsraîlê.”
Roja Duşemê, Trump û Sîsî dê serokatiya lûtkeya aştiyê ya Xezzeyê li Şarm el-Şêx bikin, ku zêdetirî 20 rêberên cîhanê beşdar bibin.
Nivîsgeha serokatiyê got ku armanca civînê “bi dawîanîna şerê li Şerîda Xezzeyê, xurtkirina hewildanên ji bo bidestxistina aştî û aramiyê li Rojhilata Navîn û destpêkirina qonaxek nû ya ewlehî û aramiya herêmî” ye.
Roja Yekşemê, Wezareta Derve ya Misrê got ku tê payîn ku di civîna “dîrokî” de “belgeyek ji bo bidawîkirina şerê li Şerîda Xezzeyê” were îmzekirin.
Lê tu yek ji aliyên şer beşdar nabe; nivîsgeha Netanyahu got ku ti berpirsên Îsraîlî beşdar nabin. Ev piştî ku Hamasê piştrast kir ku ew ê nûneran neşîne, hat.
Di nav beşdaran de Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Antonio Guterres; Qiralê Urdunê, Qiral Abdullah II; Serokwezîr Kerr Starmer; Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron; û hevtayê wî yê Tirk, Recep Tayyip Erdogan hebûn. Serokwezîrê Kanadayê Mark Carney jî dê welatê xwe temsîl bike. Îran dibêje ku ew hatine vexwendin, lê beşdar nabin.
Çavkaniyek Hamasê ya nêzîkî komîteya danûstandinan a tevgerê dibêje ku ew ê beşdarî rêveberiya piştî şer a Xezzeyê nebe.
Çavkaniyê, ku bi şertê eşkerekirina navê xwe axivî, got ku tevgera Îslamî “dest ji kontrola Şerîda Xezzeyê berdaye”, lê tekez kir ku ew “beşek girîng a civaka Filistînî dimîne.”