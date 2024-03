Peyama PDKê

Peyama Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi bi minasebeta 33 saliya serhildana başûrê Kurdistanê…

Îro 33 saliya serhildana gelê Kurdistanê ya li dijî zilmê ye, bi vê boneya watedar û bi rûmet, em bejna xwe li ber şehîdên serhildanê û hemû şehîdên Kurdistanê ditewînin.

Dîroka dirêj û serwerî ya tekoşîna gelê me ya berxwedêr, di nav hemû çîn û civatan de, ji bo bidestxistina armancên xwe yên rewa û bidestxistina mafên me yên bêpar û binpêkirî, hertim cihê şanaziya netewe û tevgera me ya rizgarîxwaz bûye.

Dîroka me bi fedekarî, helwest û îradeya kurên dilsoz, kedkar û dilsoza hatiye nexşandin, ku hertim bûne mertalê zilm û zordariyê û ji vî alî ve îsbat kiriye ku hêza gel tenê hêza şoreşê ya rastîn e.

Yek ji qonaxên herî diyarker ên têkoşîna me, serhildana bi rûmet a 5’ê Adara 1991’an bû ku bi cesaret û beşdariya girseyên dilsoz, gelên têkoşer û bi sebir û biryara rêveberiya siyasî ya Eniya Kurdistanê derketibû holê.

Serhildan weke peyama mafên gelê me û pêwîstiyeke wê serdemê, pêngaveke mezin û hêvîdar bû ji bo avakirina ezmûneke nû ya desthilatdariyê di sala 1992 de, ku xwe di parlamento û hikûmeta Herêma Kurdistanê de dît.

Rêya sazîbûn, avadankirin û ji nûve avakirinê rêyek hêsan nebû, lê heta roja îro çend pirsgirêk û qeyran li ser asta navxweyî û derve rûbirûyê pêkhateya siyasî ya herêmê bûne, ji siyasî, aborî û ewlekarî heta hewlên steril ji bo têkbirinê hewldane. Lê bi bawerî, berxwedan û dilsoziya lawên gelê me û hêzên siyasî yên niştimanî û bi êş û qurbanîdana Pêşmergeyên qehreman, encumena bilind a Kurdistanê, welatê me hertim aram, dewlemend, parastî û aram maye.

Welatiyên hêja yên Kurdistanê

Serhildana gelê Kurd tevî hemû rastî û destkeftiyên xwe, du rastiyên dîrokî ji bo me û dijberên me îspat kir ku, Zalim çiqas bi hêz, û nemirovane bin jî serketina gel û welatê me di yekîtî û biratiya me de ye.

Di vê helkefta birûmet de, em di Partiya Demokrat a Kurdistanê de, weke her car û li ser heman prensîb û peyama partiya xwe, tekezî li ser rêkxistina mala Kurdistanê dikin, daku em hemû li ser mijarên stratejîk ên Kurdistanê, parastina mafên xwe yên rewa û destûrî bikin. Pêwîste hemû pêkhate yekdeng bin û hemû hewlên cidî û jidil bo çareserkirina pirsgirêkan bidin û em hemû bi berpirsyarî li bercewendiyên giştî yên gelê Kurd bin û erkê me yê yekem parastina xak û gelê Kurdistanê û vê pêkhateyê û destkeftên me be.

Kurdistaniyên hêja

Di roja serhildanê de, rewşa siyasî ya Iraqê ber bi qonaxeke hestiyar û metirsîdar ve diçe, demokrasî û federalîzma ku ji aliyê hêzên siyasî yên Iraqê ve hatiye lihevkirin û di destûra nû ya Iraqê de hatiye pesendkirin, ew destûr ji aliyê piraniya welatiyan ve hatiye pesendkirin. Fişara berdewam ji bo vekişîna ji hemû rêkevtinên siyasî, hemû pirensîpên demokratîk û federalî û dev ji destûra ku gelê Iraqê deng daye, bi navê û bi rêya yasayê, bi taybetî biryar, gav û neheqiyên li dijî gelê Kurd, bê destûrî ferz dikin. Pêkhateya herêmê, maf û gelek pirsên din ku li gor destûr û yasayên federalî hatine naskirin. Kêşeyan daku ew kêşe û kirîz dubare nebin Herêma Kurdistanê li gor yasa û destûra federalî û em tekezî li ser pirensîpên sereke yên avakirina Îraqeke nû û bidawîanîna kêşeyên hilawîstî dikin.

Bi vê minasebetê em careke din soz û îsrar li ser berjewendiyên bilind ên gelê xwe dikin û li ser bername û erkên xwe yên niştimanî berdewam in ji bo parastina prensîbên demokrasî, federalî, pirrengiya siyasî, hilbijartinên azad û berfirehkirina beşdariya siyasî ya hemû pêkhateyên Iraq û Kurdistanê. Ji bo pêşkêşkirina xizmetguzariyan û dabînkirina mafên xelkê û baştirkirina rewşa wan a aborî û rewşa jiyana rojane.

Kurdistaniyên hêja

Em vê salvegerê wek derfetek dibînin ku piştevaniya xwe ji bo lidarxistina hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê di roja ku ji aliyê Serokê Herêma Kurdistanê ve hatiye destnîşankirin, ku 10ê Hezîrana îsal e. Em soz didin gelê xwe û hemû dostên gelê Kurdistanê ku Partiya Demokrata Kurdistanê bi cidî û durustî ji bo lidarxistina hilbijartinên azad û dadperwerane kar bike. Em ji raya giştî ya Kurdistan, Iraq û cîhanê re radigihînin ku em ê di serkeftina hilbijartinan de beşdarekî bihêz bin û bi baweriya me ya bihêz bi demokrasî, pêşbaziya demokratîk û aştiyane em ê encaman qebûl bikin.

Bi helkefta Serhildana Kurdistanê ya bi rûmet, em hertim bejna xwe li ber şehîdên Kurd û Kurdistanê, nemir Barzanî û birêz Îdrîs ditewînin.

Silav li şehîdên serhildana birûmet a Adara 1991’an be.

Silav li giyanê şehîdên tevgera rizgarîxwaza Kurd û Kurdistanê.

33. Salvegera Serhildanê.

5.Adar.2024

Buroya Siyasî

Partiya Demokrat a Kurdistanê