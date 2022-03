Peyama Diakurdê bo Roja Cîhanî ya Jinan

Konfederasyona Kurdên Diaspora – Diakurd 8’ê Adarê, Roja Cîhanî a Jinan ji tev jin û

mêrên wekhevxwaz pîroz dike. Diakurd rêz û hurmetê ji xebat û tekoşîna berdewam û

nevest a jinan ji bo wekheviya di navbera jin û mêran de digire û xebata jinan di warên

siyasî, abûrî û civakî de bilind dinirxîne.

Diakurd û rêkxistinên endam li ser vê bawerê ne ku mafê jinan mafê nîva civakê ye û

mafê bingehîn ya mirovî ye û bêy azadiya jinan, civat azad nabe û rûyê pêşkevtin û

geşekirinê bi xwe ve nabîne. Diakurd her di destpêka xebata xwe de heya niha

berdewam dijî hemî cureyên çevsandin û cudahîdananên di navbera mirovan û nemaze

jin û mêran de bûye. Em li ser vê bawerê ne ku di civata mirovatiyê dê wê demê aştî û

azadî misoger dibe ku tev endamên civakê xûdiyê mafê wekhev û erkên civakî li gor

hêz û şiyanên xwe bin.

Em di demekê de roja cîhanî a jinan bi bîr tînin ku di heyamê çend salên derbasbûyî de

di çepera berevanî û berxwedana jinên Kurd dijî hizrên dagîrker û kevneşop yên saziya

terorîstî ya “Daişê”de jinên kurd rolek sereke û bi bandor di pêxema parastin û

berevanîkirin ji nîştiman û axa welatê me de dîtine.

Di gel wê ku li warê dîrokî û çandî de rewṣa jinên Kurd li hember jinên neteweyên

derdûra Kurdan hem li warê pêgeha civakî û abûrî bêtir û bilintire, lê serbarê vê çendê

jî mixabn jinên Kurd hem ji aliyê deshilatên dagîrker bi ser kurdistanê û hem jî ji aliyê

çand û kultûra mêrserdest (mêrsalar) û zal bi ser Kurdistanê we dibine qurbanî û bi

hemî awayekî têne çevsandin û tûşî tundûtîjîyê dibin.

Pêka qewareya çandî û civakî ya netewa Kurd, jinên Kurd yên Diaspora bi taybet li

welatên pêşkevtî yên cîhanê jî serbarê hebûna derfetên baştir ji bo pêşkevtin û

geşekirinê, qurbaniyê yekem yê kultûra mêrserdestiyê ne û li ber vê çendê piraniya

derfetên xwenîşandana hêz û şiyana wan û pêşkevtinên hewce ji wan tên sinûrdar kirin.

Serbarê xebat û tekoşîna jinan di pêxema wekhevî û dadperweriya civakî, rêyek dûr û

dirêj li hember jinên Kurdistanê û civatên kevneşop de maye ji bo gehiştin bi azadî û

wekheviya civakî. Tu roj nebin ku jinek kurd nebîte goriyê kultûra tundûtîjiyê ya naskirî

bi navê “tundûtîjiya namûsî”, mixabin ew diyardeya han li derweyî welat jî bi awayên

curbicur tê dîtin.

Serkevtî be xebata wekhewiya jin û mêran!

Pîroz be 8’ê Adarê, Roja Cîhanî ya Jinan!

Komîteya birêveberiya Konfederasyona Kurdên Diaspora – Diakurd

8/3/2022

پەیامی دیاکورد بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی ژنان

کۆنفیدراسیۆنی کوردانی دیاسپۆرا – دیاکورد هەشتی مارس، ڕۆژی جیهانیی ژنان لە هەموو ژنان و پیاوانی یەکسانیخواز پیرۆز

دەکات. دیاکورد رێز لە خەباتی بێوچانی ژنان لە پێناو یەکسانی تەواو لە نێوان ژن و پیاو لە هەموو بوارەکانی ڕامیاری، ئابووری

و کۆمەاڵیەتی دەگرێت. دیاکورد و رێکخراوەکانی ئەندامی لەو بڕوایەدان کە مافی ژنان مافی نیوەی کۆمەڵ و مافی بناغەیی مرۆڤە

و بە بێ ئازادی ژنان، کۆمەڵگا ئازاد نابێ و ڕووی پێشکەوتن و گەشەکردن بەخۆیەوە نابینێ.

دیاکورد لە سەرەتای خەباتیەوە دژی هەر جۆرە هەاڵواردنی هەموو مرۆڤەکان بە ژن و پیاو و زایەندەکانی دیکەیە. بڕوامان وایە

مرۆڤایەتی کاتێک ئاشتی بەخۆیەوە دەبینێت کە ئەندامانی کۆمەڵگا خاوەنی مافی یەکسان و ئەرکی کۆمەاڵیەتی بەپێی تواناکانی

خۆیان بن.

ئیمە لەکاتێکدا یادی رۆژی ژنان دەکەینەوە کە لەماوەی چەندین ساڵی رابردوودا لە بەرەکانی بەربەرەکانی دژی داگیرکاری

وکۆنەپەرستی “داعش”دا ژنانی کورد ڕۆلی سەرەکیان گێڕاوە لە فیداکاری و بەرگریی نشتیمانی دا. سەرەڕای ئەوەی کە لە ڕووی

مێژوویی و کولتووریەوە ژنانی کوردستان لە بەراورد لە گەڵ ژنانی دیکەی نەتەوەکانی دەوروبەر خاوەنی پێگەیەکی چاکتری

کۆمەاڵیەتی و ئابووری بوون، بەداخەوە ژنانی نشتیمانەکەمان هەم لە الیەن دەسەاڵتە داگیرکارەکانی کوردستان و هەم لە الیەن

کولتووری پیاوساالرانەی زاڵ بەسەر کۆمەڵگای کوردستان دا دەبنە قوربانی هەاڵواردن و هەموو جۆرە توندوتیژیەکی دەروونی

و جەستیی و کۆمەاڵیەتی.

بەو حاڵەش دا بە هۆی قەوارەی کولتووری و کۆمەاڵیەتی خەڵکی کورد، ژنانی کورد لە دیاسپۆرا و لەوانە لە واڵتانی پێشکەوتووی

جیهانیش سەرەرای بوونی دەرفەتی چاکتر بۆ پێشکەوتن و گەشەکردن، قوربانی یەکەمی فەرهەنگی پیاوساالرین و بەو هۆیەوە

زۆربەی چاالکی و دەرفەتەکانی خۆنواندن و گەشەکردنیان لێ سنووردار کراوە.

سەرەرای خەباتی ژنان لە پێناو یەکسانی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی، جارێ رێگایەکی زۆر ماوە تا ژنان لە کوردستان و کۆمەڵگا

نەریتیەکان بە ئاستێکی گونجاو لە یەکسانی بگەن. ڕۆژ نیە لە کوردستان ژنێک نەبێتە قوربانی توندوتیژی ناسراو بە “توندوتیژی

نامووسی”، ئەم دیاردەیە بەداخەوە لە دیاسپۆراش بەشێوەکانی جۆراجۆر خۆی دەنوێنێت.

سەرکەوتوو بێ تێکۆشان بۆ یەکسانیی ژن و پیاو !

پیرۆز بێت ٨ی مارس، ڕۆژی جیهانیی ژنان!

کۆمیتەی بەڕێوەبەریی کۆنفیدراسیۆنی کوردانی دیاسپۆرا – دیاکورد

8/3/2022

