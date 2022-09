Rêber Hebûn

**

Kenê te awaza xewinên nûgîhayî

Ew diweşîn e ronahiyên viyanê

Min tenê kenê te dikşîne

ji nişkêve şîrînê

Mîna pêlên agirî ne

Sînga te min dikşîne

Dema laşên me bi hev re distrin

Herdû laşên agirî yegirtî ne

Herdû lêvên me leheng û serwer in

Em bi hev re serdemek nû saz dikin

Navnîşana serdemê dildarî ye.

Naveroka dildarî azadî ye

Bê xem û

Şerm û fedî

Ev evîn rengek nû ye.

**

Tu pêla xewinên zindî

An xewinek bêdengî an

Awazek bê dawî yî

Havîn bê te bêzar e

Bi sermayê navdar e

Pêla te min dorpêç kir

Sînga te warek nû ye

Têde jîndar aram in

Ez warek nû dixwazim

Dûrî ceng û bêzarî

Dûrî êş û her tiştî

Herku li te ez dinêrim

Hestek geşbîn min digre

Ew dimrîne êşên min

Ew êş peyv û roman in

Destanên dil efsan in.

Ji roj re ew sihwan in

Ji heyv re erd û ban in.

Çavên te destrînin

Peyvên min ew dirjînin

Mîna kaniyên jorîn

Xewinên avî datînin.

Porê te êvar e û ez

di bin porê te dimeşim

Guliyên wê ji hêsirên heyvê

Reştariyên jiyanê têde dimrin.

Li pêş karwanên helbestan

Berxên rehjen diçêrin

Maçên ewran distînin

wêne ji xweşî re digrin.