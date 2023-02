Parlamenterê Adiyamanê yê AK Partiyê Yakup Taş, di erdhejê ku rûdayî de, di bin xirbeya avahiya xwe de jiyana xwe ji dest daye.

Parlamenterê AK Partiyê yê Aydinê Metîn Yavuz nûçeya mirina Taş wiha ragihand:

“Ez bi xemgîniyeke mezin hîn bûm ku Wekîlê me yê Adiyemanê yê AK Partiyê Yakup TAŞ koça dawî kir. Rehma xwedê li hemû şehidên me yên di erhejê de jiyana ji destdayîn be. Bila cihê wan buheşt be.