Ocalan partiyek nû ava dike..!

Rojnamevan Sedat Bozkurt îdia kir ku Abdullah Öcalan amadekariyên avakirina partiyeke nû ya siyasî dike ku peyva “Tirkiye” di navê wê de hebe. Bozkurt divê derbarê de dibêje: “Ocalan amadekariyên avakirina partiyeke nû dike ku navekî nû lê peyva “Tirkiye” jî tê de hebe. Ew ê bernameya partiyê jî bi xwe binivîse. Bê guman, serokê ku ew di hişê xwe de digire Pervîn Buldan e, ne Selahattîn Demîrtaş e.”
Sedat Bozkurt
Di nivîsa xwe ya bi sernavê “Partiya Öcalan di rê de ye” ya di rojnameya Kısa Dalga de, rojnamevan Sedat Bozkurt diyar kir ku Abdullah Öcalan dê partiyeke nû ya siyasî ava bike.
Bozkurt, diyar kir ku HDP nayê girtin û wiha nivîsand: “Dema ku Devlet Bahçelî li ser vê mijarê neaxivî, doza girtina HDPê hat jibîrkirin. Lê doz berdewam dike. Serdozgerê Giştî yê Dadgeha Bilind doz “bi neçarî” vekir û Dadgeha Destûrî jî “bi neçarî” birêve dibir. Ji ber rewşa welêt, pozîsyona MHPê di desthilatdariyê de û hêza wê di nav dewletê de, doz bi lez û bez hate kirin. Girtin teqez xuya dikir û qedexeyên siyasî yên li dijî bi sedan kesan dihatin nirxandin.
Pêvajoya “Tirkiyeya Bê Teror” dadgehê pir dilniya kir. Raportoran vê dawiyê pêşkêşî endaman kirin. Ji ber guherîna hewayê, pêşkêşkirin li ser bingehên qanûnî bûn. Hema hema hemî endaman berê, bi xetera hêrskirina Bahçelî, diyar kiribûn ku ji bo girtina partiyekê ti mafdariyeke qanûnî tune ye, dema ku “sûcên ku bûne sedema girtinê” têne hesibandin. Nêrîna raportor niha eynî ye. Doz dê berdewam bike, lê ew ê lez nekin. Wisa dixuye ku dê demek bigire ku biryarek were dayîn. Rehetbûna Dadgeha Bilind, ku ji ber bandora rewşa siyasî ya guherbar di nav salekê de bandor bûye, têrê dike ku pêşî li girtina HDPê bigire.” Girîng e. Di vê navberê de, HDP, ku jiyana xwe ya “asayî” didomîne, hefteya borî kongreya xwe ya 6emîn a mezin a asayî li dar xist û rêveberiya xwe ya nû hilbijart.
Tiştê bi rastî îronîk ev e ku heke Dadgeha Destûrî (AYM) îro biryar bide ku HDPê bigire, gelo Bahçelî, bi taybetî, endamên AYMê bi sabotekirina pêvajoyê tawanbar dike? Hûn nekarin bêjin na, ne wisa?
“HDP nayê girtin, lê wisa xuya dike ku DEM wê were girtin”
Bozkurt, li ser gotegotên ku dibêjin Öcalan dê partiyek nû ava bike, got: “HDP nayê girtin, lê wisa xuya dike ku DEM wê were girtin. Öcalan amadekariyan dike ku partiyek nû bi navekî nû ava bike ku Tirkiye jî tê de ye. Ew ê bernameya partiyê jî bi xwe binivîse. Ev agahî agahiyên pişt perdeyê ne ku ji çavkaniyên duyemîn hatine wergirtin. Partiya nû dê partiya Öcalan be, ne partiya ku wî dorpêç dike an jî piştgiriyê dide wî. Bê guman, serokê ku ew xeyal dike ne Selahattîn Demîrtaş e, lê Pervîn Buldan e.
Ger HDP neyê girtin, û Demîrtaş biçe, û Öcalan partiyek nû ava bike, aliyê siyaseta Kurdî dê pir çalak be.
Mirov nikare xwe ji vê yekê dûr bigire. “Ew jî nayê, gelo ew ê di dabeşkirina vê derê de jî biserkevin?”