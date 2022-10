Nûnerê Amerîkayê bi ENKSê û PYNKê re civiya

Nûnerê Amerîkayê yê Rojavayê Kurdistanê Nicolas Grainger îro Duşemê 24ê Cotmeha 2022an li Qamişlo ya Rojavayê Kurdistanê bi ENKSê û PYNKê re civiya.

Di civîna PYNK û Nûnerê Amerîkayê yê Rojavayê Kurdistanê Nicolas Grainger de, her du aliyan behsa rewşa siyasî ya Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê kirin û qonaxa ku navçe tê re derbas dibe nirxandin, bi taybetî piştî ku Heyet Tehrîr el-Şam derbasî Efrînê bû.

PYNK ji Nûnerê Amerîkayê yê Rojavayê Kurdistanê Nicolas Grainger daxwaz kir ku helwesta Amerîka bêtir cidî be û roleke çalaktir di çareserkirina krîza Sûriyê de bibîne. Her du aliyan behsa diyaloga Kurdî-Kurdî jî kirin.

Nûnerê Amerîkayê yê Rojavayê Kurdistanê Nicolas Grainger di civîna ligel ENKSê de, Endamê Desteya Serokatiya ENKSê Silêman Oso ji Rûdawê re ragihand, rewşa Efrînê û derbasbûna Tehrîr el-Şam hatiye gotûbêjkirin û Amerîka li dijî wê yekê helwêsta xwe gihandiye Tirkiyê.

Silêman Oso her wiha got, “Di civînê de her wiha binpêkirinên Ciwanên Şoreşger, rewşa aborî û girîngiya dîtina çareseriyan û piştevanîkirina xelkê hatine gotûbêjkirin.”

ENKSê daxwaza vekirina Deriyê Sînorî yê Sêmalkayê li pêşya siyasetvan û sivîlan kiriye. Behsa rewşa perwerdeyê û xwendinê jî hatiye kirin û ENKS daxwaz kiriye ku Amerîka sînorekî ji wan binpêkirinan re dayne.

Nûnerê Amerîkayê yê Rojavayê Kurdistanê Nicolas Grainger teqezî li ser wê yekê kiriye ku karê Amerîka û Hevpeymaniya Navdewletî wê ji bo aramiya navçeyê be û ew dê piştevaniya zêdetir pêşkêş bikin.