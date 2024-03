Serokê Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêd, di derbarê bernameyekî de nameyek vekirî ji berpirsê Radyoya Aşitî li Swêd re rêkir.

Ev deqê namaye serokê FKKSê ye:

Nameyek vekirî ji rêvebiriya Radyoya Aştî re

Sedema nameyê

• Derbarê bernameya Radyoya Aştî ya 10.03.2024.

Helwesta FKKS

• Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêd (FKKS) xwe ji beşê bernameyê ku bi xebatên FKKS ve girêdayî ye dûr tixe.

Rexne li bernameya Radyo Aştî

• Em pêşkeşvanê Radyoya Aştî û awayê birêvebirina bernameya wî ya dûrî rojnamevaniyê şermezar dikin.

Nirxkirina exlaqê rojnamegeriyê

• Em qîmetê didin ehlaq û bêalîbûna rojnamegeriyê, ku di vê mijarê de rêz jê re nayê girtin.

Naveroka bernameyê

• Di bernameyê de li ser Kurdên li dîasporayê û çalakiyên wan ên di derbarê cejna Newroza 2024an de cih girtin.

Beşdar di bernameyê de

• Ji Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê tu nûner di bernameyê de amade nebûn.

• Di bernameyê de sê beşdar û pêşkêşvanek hebûn.

• Wan li ser çalakiyên Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê ji bo Newrozê û Roja Bîranîna Helebçeyê gotûbêj kiribûn.

Helwesta Federasyonê û hişmendiya FKKSê ji pirsgirêkên siyasî:

FKKS dizane ku komên cuda dixwazin me bikşînin nav pirsgirêkên xwe yên siyasî, lê me xwe ji van hewldan û kiryaran dûr xist û li ber xwe da.

FKKS dixwaze bi hemû komên Kurdan re bixebite

• FKKS dikare kar bike û dixwaze bi hemû komên kurdî re bixebite.

Helwesta Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Swêd

• Yên ku ala netewî ya Kurd, Kurdistaneke serbixwe qebûl dikin û heta ku kirinên wan bi kêrî gelê Kurd tê.

Daxuyaniya panelîstekî

• Yek ji panelîstan wekî nûnerê FKKSê axivî

Kes nikare li ser navê FKKS biaxive.

Kes nikare dîtinên xwe û rêxistinê/koma xwe wekî nêrîna Federasyonê bîne ziman.

FKKS ji 40 salan zêdetir e ku li Swêdê kar dike û biryara xwe dide.

• FKKS di nav civaka sivîl de rêxistineke serbixwe ye.

• Cejna Newrozê

• Komîteya rêvebir ya FKKSê biryar da ku Newroz li cihekî mezin a partiyê neyê pîrozkirin ji ber sedemên aborî, ne ji ber ku meha Remezanê ye.

• Newroz beşeke ji nasnameya me ya netewî ye û her tim hatiye pîrozkirin, emê her tim pîroz bikin.

• Me nekarî Newroza 2020-2022’an ji ber pandemiyê pîroz bikin.

FKKSê biryar da ku di 20’ê Adara 2024’an de li gel çend rêxistinên din ên Kurd Newroz li Järva Folkets Park/ Eggebygård pîroz bike.

Bîranîna Helebce

• Di derbarê Helebçeyê de, FKKS dê di 14ê Adarê de li Riksdagê û di 15ê Adarê de li dêra Adolf Fredrik ligel çend rêxistinên din ên kurdî merasima bîranînê saz bike.

Daxwaza ravekirin û lêborînê

• Daxwaza FKKSê ji desteya Radyoya Aştî ravekirin û lêborîna fermî ye.

Berzan Kockaya

Serokê Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê

11. ADAR.2024