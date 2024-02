Eve çendê salana radyoya Swêdî bi zimanê Kurdî (Kurmanci, Soranî) weşanê dike. Lê mixabin niha hukumeta Swêd rewşa darayî dide pêş û weşana bi zimanê Kurdî disekinîne. Bê guman herçikas hukumeta Swêd vê rewşa darayi ve girêdide lê tiştên din jî hene.

Gelo di vê pirsê de redaksoyna radyoyê beşê Kurdî, di naveroka weşanên xwe de xeletî kirine yan na?

Gelo ev biryara hukumeta Swêd siyasîye yan na?

Gelo cureyê naveroka weşana nûçeyan de, aligirek siyasî di aligiriya hinek rêxistinan ve hatiye kirin yan na?

Gelek pirs hene, Di vê derbarê de gerek pirs ji gelek aliyan bêne kirin û sedema bingehîn a biryara hukumeta Swêd derkeve holê, da ku Kurd jî bikaribin destkeftiyên xwe xwedî derkevin û destkeftiyên li Kurdistanê û hemû cîhanê heyin di xizmeta neteweyê Kurd de be.

Serokê Federasyona Komeleyên Kurdistan Li Swêd Berzan Koçkaya ji bo girîngiya weşana Kurdî nameyek ji berpirsê giştî yê Radyoya Swêdre rêkiriye. Name eve:

Nameya vekirî ji Radyoya Sveriges / Cilla Benkö re

Ji bo entegrasyonê redaksîyona kurdî bihêle

Em serî li Radyoya Sveriges û Cilla Benkö didin da ku em piştgiriya xwe ya xurt ji bo ku redaksiyona kurdî li cem we bihêlin diyar bikin. Ez wek serokê Federasyona Komeleyên Kurdistan Li Swêd girîngiya vê redaksiyonê ji bo entegrasyonê di civaka me de dizanim.

Kurd yek ji neteweyên herî mexdûr ên cîhanê ne û di bin dagirkerî û zordestiyê de ne. Li gelek deveran çand, kevneşopî û zimanê me qedexe ye. Ji bo ku em xwe tê de hîs bikin û têbigihêjin, hebûna beşê zimanê Kurdî di radyoyê de ku bi zimanê me nûçe û agahiyan dide, pêwîst e.

Ji bo naveroka ku Desteya Weşana Kurdî derdixe, daxwazeke mezin heye û di xurtkirina nasname û hevgirtina di nava civaka Kurdî de roleke girîng dilîze.

Swêd bi girîngiya civakên pirçandî û mafên mirovan tê naskirin. Ji ber vê yekê berovajî wê yekê ye ku kurdên li Swêdê nûçeyên bi zimanê xwe wernegirin. Em meraq dikin gelo ev biryar beşeke peymana di navbera Swêd û Tirkiyê ya di dema danûstandinên NATOyê de ye?

Em ji kêşeyên darayî yên ku hûn pê re rû bi rû ne û hewcedariya hevsengkirina çavkaniyên xwe dizanin. Lê em ji we daxwaz dikin ku hûn li çareseriyekê bigerin ku bikaribe berdewamiya redaksiyona kurdî bike. Ev dê bibe veberhênanek di entegrasyonê de û gavek ber bi dabînkirina edaletê ji komek nifûsa xizan re.

Her weha em ê pir spasdar bin ger hûn bixwazin bi me re hevdîtin bikin da ku li ser vê mijarê bi hûrgulî nîqaş bikin. Wê demê em dikarin bi zelalî girîngiya redaksiyona kurdî û çawaniya hebûna wê entegrasyonê di civaka me ya li Swêdê de rave bikin.

Spas ji bo baldariya we.

Bi silavên Germ…

Berzan Kockaya

Serokê Federasyona Komeleyên Kurdistan Li Swêd

Roja 06-02-2024

​