Na ji bo vegerandina kamilbûna nefretê!

Diyardeya destdirêjiya nijadperestî ya li ser malbata Kurd a li ser riya Mersînê ne ecêb e, ne jî nû ye. Diyardeyên wilo berî serfiraziya Partiya Dad û Geşepêdanê ya berî du dehsalan di hilbijartinê de bûn. Ecêb, ew ji nû ve xuya bû. Da ku me vegerîne wan dehsalên tarî yên desthilatdariya Kemalîst a nefret.

Partiya me, Partiya Demokrata Kurdistan – Tirkiye, vê bûyerê bi tundî şermezar dike, û wê yekê ji bo aramî û ewlehiya Tirkiyê di pêşerojek nêz de diyardeyek metirsîdar dibîne. Partiya me di heman demê de destnîşan dike ku ji hêla rayedaran ve tedbîrên hewce hatine girtin di derbarê diyardeya nîjadperestiyê ya ku pêş de dereng e, nemaze Tirkiye li ber hilbijartinê ye. Dema ku em ji kêmbûna populerbûna (AKP) -yê pir dibînin ku ji tifaqa wê ya bi Tevgera Neteweyî û Partiya Neteweyî re, ku ew derfetek nehişt lê ew îstismar kir da ku di navbera gelên Tirk û Kurd de xirecirek çêbike. Ev diyarde û cûreyên wê ji encama encama vê tifaqa heyî tiştek din nine. Ger partiya desthilatdar meseleyan negire destên xwe, ew ê bê guman hilbijartinên bê (Xwedê neke) winda bike; That ew li gorî anketa partiya me di vî warî de.

Partiya Baldariya me (AKP) bang dike ku xwe nûve bike, da ku bingeha xweya gelêrî ji nû ve bistîne, ji ber ku dijberî van valahiyên di berjewendiya xwe de di propagandaya xweya hilbijartinê ya ku ji xwe dest pê kiriye de bikar tîne. Ew bi amadebûna ji bo têkçûna xwe ya di hilbijartinên pêş de, bi şev û roj li dijî partiya serdest propagandayê dike. Bi windakirina Partiya Dad û Geşepêdanê, heya ku hilbijartin ji hêla Kurd û birayên wan ên Misilman û demokratên Tirk ve neyê hesibandin. Ne tenê wusa, lê Misilmanên li her deverên cîhanê dê piştgiriya xwe ya yekane winda bikin . Ev gava ku AKP berpirsiyariya xilaskirin û lênihêrîna wan girt ser stûyê desthilatdariyê nêzîkê du dehsalan.

Partiya me bang li wan hemuyan dike ku ji Partiya Dad û Geşepêdanê daxwaz bikin ku bingeha xweya girseyî, ya ku ji wê dûr ketiye, ji ber paşguhkirina wê, û bandora wê li ser hevalbendên xwe vegerîne: Partiya Tevgera Neteweyî û Partiya Neteweyî Partî. Hemî nîşan ev in ku van her du partiyan serdestê kar û barên xwe bûne, û AKP-ê rahijmendiyên xwe yên rastîn ji wan stendiye, tenê nav maye, û ev ji hemiyan xirabtir e. Li ku derê hemî binpêkirinên ku dibin Partiya Dad û Geşedanê, dema ku partî ji piraniya wan bêsûc e. Ji ber vê yekê, em erkê xwe dibînin ku em bang li AKP-ê bikin da ku pirsgirêkê sererast bike berî ku pir dereng be.

Liser navê

Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiye

Welat Esen