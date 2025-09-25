Li wanê dayîkek û du kurên wê hatin kuştin

Dayikek û du kurên wê li navçeya Payîzava (Xawa Sor) a Wanê hatin kuştin
Dayîkek û du kurê wê, ji bo dijminatiyê navbera xwe û malbatek din de dawî bînin ji bo li hevhatinê şûn cihê ku aştî lê bê kirin. Lê êrîşeke çekdarî de hatin kuştin. Di derbarê bûyerê de çar kes hatin binçavkirin û cendermeyan ji bo pêşîgirtina li bûyerên din di navbera her du aliyan de li taxê tedbîrên ewlehiyê yên berfireh girtin.
Civîna di navbera du malbatên dijmin de li navçeya Payîzava (Xawa Sor) a Wanê ji bo lihevhatinê veguherî êrîşeke çekdarî. Di bûyerê de dayik û du kurên wê hatin kuştin û cendermeyan çar gumanbar girtin.
CIVÎNA AŞTÎYÊ VEGUHERÎ ÊRÎŞEKE ÇEKDAR
Bûyer li gundekî Payîzava (Xawa Sor) pêk hat. Malbatên Aslan û Özcan, ku demek dirêj dijminatiya wan hebû, ji bo hevdîtineke aştiyê civiyan.
B.Ö. (70) û kurên wê S.Ö. (50) û O.Ö. (45) çûn mala malbata Aslan û li wir rastî êrîşê hatin. Dayik û du kurên wê li cihê bûyerê, di nav xwînê de, ji nişka ve hilweşiyan.
Piştî bûyerê, tîmên cendirmeyan lêpirsînek dan destpêkirin û çar endamên malbata Aslan binçav kirin. Rageşî di navbera her du malbatan de berdewam dike, û ji bo pêşîgirtina li bûyerên din li ketin û derketinên taxê tedbîrên ewlehiyê yên giran hatine girtin.
Lêpirsîn berdewam dike.