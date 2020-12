Li rojavayê Kurdistanê Diyaloga Kurdî-Kurdî ti car ranewestiya!

Endamê Desteya Serokatiya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê (ENKS) Mihemed Îsmaîl li ser diyaloga Kurdî-Kurdî ragihand: “Diyaloga Kurdî-Kurdî berdewamiya wê heye, qet nehatibû rawestandin, ji ber ku nûnerên Amerîkayê yên li vê derê hatin guhertin, yên ku berê li vê derê bûn, çûn. Heta nûnerên nû hatin, stratejiya xwe ya nû danîn, li ser vî esasî niha dê dest pê bikin. Ji ber vê yekê jî diyaloga Kurdî-Kurdî nehatiye rawestandin û ti aliyekî jî negotiye hatiye rawestandin.”

Endamê Desteya Serokatiya ENKSê Mihemed Îsmaîl beşdarî bultena nûçeyan a Kurdistan24ê bû û li ser naveroka civîna ENKS û şanda Amerîkayê ku îro li Hesekê pêk hat, bersiv da pirsên Cemal Batun.

Mihemed Îsmaîl eşkere kir: “Îro Balyozê nû yê Amerîkayê bo rojhilatê Sûriyê hatibû vê derê û ligel şanda Encûmena Niştimanî ya Kurdî (ENKS) civatek pêk anîn. Destpêkê pênasîn bû, her aliyek hevdû nas bikin, cara ewil e ew tê Sûriyê.”

Îsmaîl diyar kir ku Balyozê nû yê Amerîkayê bo rojhilatê Sûriyê stratejiya xwe da xuyakirin ku dê bi çi şêwazî vê danûstandinê bike û got: “Tekez kir ku Amerîka aliyekî garantîdar e di vê danûstanê de, di vê diyalogê de û dê guh bide her du aliyan û hewl bide alîkarî bi wan re bike ku çawa kêşeyên dirust bibin, werin çareserkirin.”

Endamê Desteya Serokatiya ENKSê ragihand: “Me tekez kir li ser xalên Encûmena Niştimanî ya Kurdî ku cidî ye, dixwaze berdewamiya vê diyalogê hebe heta bigihe encamên baş, me pêwîstî pê heye, miletê me jî pêwîstî pê heye û eger destkeftek hebe, dê di berjewendiya hemû aliyan de be.”

Derbarê naveroka civînê de eşkere kir: “Ti axaftin û danûstandin li ser diyalogê çênebû, weke min got; pênasîn bû.”

Li ser pirsa “Gelo di civînê de hate diyarkirin ku Amerîka rijd e li ser diyaloga Kurdî-Kurdî pêk were û Amerîka rola xwe di vê diyalogê de bibîne?”, Mihemed Îsmaîl eşkere kir: “Belê, tekez kir ku li ser asteke gelek bilind Welatên Yekgirtî yên Amerîkayê ji Wezîrê Derve heta dawî berpirsên dosyeya Sûriyê, hemû mijûl in û guhdar in û piştevan in ji bo ev diyalog bi ser bikeve.”

Mihemed Îsmaîl diyar kir: “Eger Amerîkayê nûnerekî taybet, balyozekî taybet destnîşan kiriye ji bo vê deverê, ev nîşaneya girîngiya guhdana Amerîkayê ye ji bo mafên vê derê.”

Endamê Desteya Serokatiya ENKSê got: “Diyaloga Kurdî-Kurdî berdewamiya wê heye, qet nehatibû rawestandin, ji ber ku nûnerên Amerîkayê yên li vê derê hatin guhertin, yên ku berê li vê derê bûn, çûn. Heta nûnerên nû hatin, stratejiya xwe ya nû danîn, li ser vî esasî niha dê dest pê bikin. Ji ber vê yekê jî diyaloga Kurdî-Kurdî nehatiye rawestandin û ti aliyekî jî negotiye hatiye rawestandin.”