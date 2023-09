Fehim Taştekin

Di salvegera xwenîşandanên ku bi mirina Mahsa Jina Emînî re dest pê kirin, hesasiyeta Îranê ya ji bo Kurdan li derveyî sînorên wê deng veda. Di dema ku Îranê bi armanca bîranîna Jîna Emînî pençeyê xwe yê hesinî di hundir de li dijî ji nûve şewitîna kolanan nîşan da, partiyên Kurdên Îranê yên li Kurdistana Iraqê jî kirin hedef. Çîroka fermî bi îddîaya ku Kurd bi teşwîqkirina hêzên ku li dijî Îranê komplo dikin, serhildana çekdarî li dar dixin. Tepeserkirina rojeva hundir a bi rojevek derve polîtîkayek dubare ye. Dema ku xwenîşandan di 16ê Îlona 2022an de dest pê kirin, Muhafizên Şoreşê bi mûşekan li kampên li Herêma Kurdistana Iraqê xistin û kampa Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê (IDKP) li Koye û Sîdekan ên parêzgeha Hewlêrê, kampa Komele li Zirgwêz a ser bi Silêmanî, kampa Azadî (Partiya Azadiya Kurdistanê-PAK) li Pirdê ya li ser rêya Kerkûk-Hewlêrê, hatin gulebarankirin. Bi giştî 21 kes mirin û herî kêm 70 kes jî birîndar bûn. Evê yekê Îran têr nekir.

***

Elî Şemxanî, Sekreterê Giştî yê wê demê yê Encumena Bilind a Ewlehiya Netewî ya Îranê û Şêwirmendê Asayişa Niştimanî ya Iraqê Qasim El-Erecî, roja 19ê Adarê li Bexdayê bi amadebûna serokwezîr Mihemed Şîa Sûdanî, rêkeftinek ewlehiyê îmze kirin. Bi vê peymanê du tişt li ser Bexda û Hewlêrê hatin ferzkirin: Partiyên Kurd ên Îranê wê bên bêçekkirin û li kampên dûrî sînor bên bicîhkirin. Tevî ku meh bi ser bombebarana yekem re derbas bûne jî, tiştek derneketiye holê û çîroka ku partiyên Kurdî xwe ji bo serhildanek çekdarî di nav Îranê de amade dikin, piştrast bike. Ji xeynî raporên ku dibêjin li gelek deverên Îranê çekên ferdî zêde bûne. Pevçûna herî dawî di sala 2016an de pêk hat, dema ku PDKÎ agirbest şikand û êrîşî Pasdarên Şoreşê kir. Pevçûn piştî demek kurt derbas bûn û Rêveberiya Kurdistanê PDKÎ rawestandibû. Helbet faktora metirsîdar a hişyariya Tehranê ew e, ev partiyên ku piştî dawiya salên 1980-an de ji Îranê hatin derxistin û bandora xwe ji dest dan, di bûyerên vê dawiyê de bandora xwe bi dest xistin. Sînevîzyon hatin parvekirin û tê de tê dîtin ku banga greva giştî ya 6 partiyên Kurdistanî ji esnafan re di salvegera bûyeran de li gelek bajarên ku Kurd lê kom bûne hat şopandin. Di 11ê Tîrmehê de, Serfermandarê Giştî Mihemed Baqerî hişyarî da ku eger heta Îlona bê çek neyên berdan, ewê bi tundî komên Kurdên Îranê bikin armanc. Di 28ê Tebaxê de Berdevkê Karên Derve Nasir Kenanî ragihandibû ku ji bo vê yekê heta 19ê Îlonê dem dane û wê dem neyê dirêjkirin. Di 10ê Îlonê de Fermandarê Operasyonên Şoreşgeran Abbas Neylfiroşan hişyariya Baqeri dubare kir.

***

Wek ku Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên gotiye, pirsgirêk 30-40 sal in. Ji nişka ve bû mijara tevgera leşkerî. Sûdanî li ber ultîmatuman dest bi xirecirê kir. Di 9ê Îlonê de got, “Pirsgirêk pir tevlihev e. “Me karî wan bêçek bikin, lê me nekarî wan hemûyan li cihekî kom bikin,”. Ravekirina çekberdanê ne qanî bû. Piştre Sûdanî agahî parve kir ku 3 hezar cerdevanên li ser sînoran bi cih bûne û ji bo tedbîran 200 milyon dolar hatiye xerckirin. Hin jêder dibêjin, 6 hezar pasewanên sînor hatine bicîhkirin ku 3 hezar ji wan xelkê Kurdistanê ne. Wezîrê Derve yê Iraqê roja 13ê Îlonê ji bo pêşîgirtina li desttêwerdana leşkerî ya gengaz çûbû Tehranê. Aliyê Kurdistanê jî rasterast pêwendî bi Îranê re kir. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî got, “Ez ti hincetekê ji bo operasyonek serbazî nabînim” û ligel Balyozê Tehranê Mihemed Kazim el-Sadik jî gotûbêj kir. Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) Bafîl Talebanî ku têkiliyên wî yên baş bi Îranê re hene, çû Tehranê. Wezîrê Navxwe yê Kurdistanê Rêber Ehmed roja 11ê Îlonê li Bexdayê hevdîtin pêk anî.

***

Di vê pêvajoyê de, hin tirsên ku helwesta aliyên Kurd diyar dikin, dikarin bên gotin: – Sûdanî ku bi saya hêzên Îranê bû serokwezîr, dibe ku di jinavbirina êrîş û operasyonek bejayî ya muhtemel de ne bi bandor be. Ji ber vê yekê rasterast pêwendî bi Tehranê re danî û piştrast kirin ku li gor peymanê tevdigere.

– Heta ku komên Kurd ên Îranê di kampên heyî de bimînin, îhtimalek mezin heye ku Îran gavekê bavêje. Îranê berê jî ev yek kiribû. Di sala 1996an de bi 3 hezar leşkeran re derbasî Kurdistanê bû û kampa PDKê ya li Koyeyê belav kir. Kurdên Îranê razî bûn ku bi cîh bibin, lê meseleya bêçekbûnê bû xeta sor. Hewldana Kurdistanê ya ji bo bêçekkirina Kurdên Îranê di navbera Kurdan de dikare bibe sedema dijminatiyê. Niha peywendiyên di navbera partiyên Kurdistanê de gavek ji nakokiyan wêdetir in. Dibe ku bi gotina, “Me ew ji sînoran dûr xistin, çekên ku di destê wan de ne tehdîdê nakin” hewl bidin zextan ji holê rakin. – Herwiha helwesta gefxwarina Îranê kanalên ku kontrola navendê li Herêma Kurdistanê zêde dike jî vedike. Îhtîmala ketina artêşa Iraqê ya bi Heşdî Şeibî re jî wek Kerkûkê ya sala 2017an nayê îhtimalkirin.

– Kurdistan di bin dorpêça tam de ye. Rawestandina şandina petrolê ji bo Tirkiyê derbek mezin li bûdçeya Kurdistanê xist. Cîbicîkirina rêkeftina wergirtina pişka ji sedî 12 ya bûdceyê li hember petrola ku li herêmê tê hilberandin û ji SOMO re bê dayîn, veguherî mekanîzmayek zextê li ser Hewlêrê. Di dawiyê de, rûbirûbûna Kerkûkê nîşan da ku navçeyên operasyonê yên Kurdistanê çiqasî teng bûne. Li aliyekî Tirkiye, li aliyê din Îran û siyaseta Bexdayê di bin bandora herdu hêzan de ye.

– Li aliyê din Hewlêr li piştgirê xwe yê sereke DYA dinêre. Nameya ku Serokwezîr Mesrûr Barzanî ji ber krîza bûdçeyê ji Serokê DYA Joe Biden re nivîsandibû gelek balkêş bû. Lê ne diyar e ka wê helwesta Amerîka bibe asteng. Tevî aloziya navxweyî, Îranê têkiliyên xwe yên derve asayî kiriye û zextên derve heta ku ji dest tê kêm kiriye. Dema ku pêşeroj an jî pêvajoya dîplomasiya nerasterast bi DYE re berdewam e, Tehran tevgera xwe ya normalîzasyonê ya ku bi Siûdî li Kendavê dest pê kiribû berfireh dike. Bi Misir û Urdunê re jî danûstandin li pişt deriyên girtî berdewam dikin. Helwesta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li hember êrîşên sala borî ne asteng bû. Tengasîkirina li derve Tehranê rehet dike. Partiyên Îranî jî ji DYA zêde bi hêvî ne. Li gor Berdevkê PAK ê Xelîl Nadrî, Washington li şûna ku helwestek bi biryar ji bo rawestandina Îranê nîşan bide, sînyala şaş dişîne.

***

Ji ber vê yekê şopên li ser zeviyê çi dibêjin? Berî her tiştî, agahiyek ku bêçekbûnê piştrast bike tune. Fermandarê Komeleyê Hesen Rahmanpana jî wiha got: “Em ji bo parastina xwe çekdar in. Çekên me tune ku em êrîşî Îranê bikin. Li herêmê her kes çekdar e, çima em çekan deynin?. Li aliyê din her ku dema dawî nêzîk bû li kampên nêzî sînor çalakî dest pê kir. Di sala 2015an de komên Îranî vegeriyan kampên li herêmên çiyayên ku di salên 1990î de jê derketine. Hin ji van kampan li Helgurd û Xakurkê yên li bakurê Qendîlê ne. Li gor tê gotin, ji 13ê Îlonê ve baregehên partiyên Kurdistanî hatin valakirin. Kampên li Sîdekan û Tengava Zîn a Soran radestî Hêzên Parastina Sînor a Iraqê hatin kirin. Li gor agahiyên Komele, şervanên ji Çiyayê Helgurdê jî ber bi kampa Balisanê ve hatine veguheztin. Balîsan 77 km dikeve rojhilatê Hewlêrê. Hat diyarkirin ku kampa Çomanê jî hatiye valakirin. Her wiha hat ragihandin ku ÎKDP û Komele ji herêmên çiyayên beramberî Pîranşarê vekişiyane.Tê tekezkirin ku hêzên pasewanên sînor yên Iraqê yan jî hêzên pêşmerge li cihên vala bi cîh bûne yan jî hewl didin bi cîh bibin. Lê çûna Pêşmerge bi taybetî li Sîdekanê aloziya li gel PKK zêdetir kir. Pevçûnek qismî jî hebû. Li gor zanyariyên ji Hewlêrê, PDK hewl dide PKK li cihên vala niştecîh bike. PKK jî nêzîkbûna PDK ya li Qendîlê wek plana Tirkîyê dibîne.

***

Tercîha sereke ya Îranê ew e ku partiyên Îranî li ser şopa Mucahidînên Gel ku ji sala 2013an ve bo Albaniyayê hatibûn şandin, bişopînin. Yanî bi temamî herêmê terk dikin. Partiyên Îranî nêzî modela Albanî nabin.Ji xeynî vê, bicîkirina van partiyan li parêzgeha Enbarê li rojavayê Iraqê jî hat rojevê. Lê, alî vê bijardeyê red dikin bi hêceta ku ew ê ji bo milîsên girêdayî Îranê bibin hedefên hêsan. Dibêjin: “Em nikarin bibin rehmeta Heşda Şeibî. Kurdên Îranê israr dikin ku li Kurdistana Iraqê bimînin da ku peywendiyên xwe bi Îranê re biparêzin. Herwiha daxwaz dikin ku ewlekariya wan di kampên nû de hebe, û eger ev yek pêk nehat, daxwaz ji UNê dikin ku paraztinê bike. Paraztina Neteweyên Yekbûyî ne di rojeva aliyên eleqedar de ye. Struktura PKK ya Îranê, PJAK, li derveyî vê nîqaşê dimîne. PJAK li çiyayê Asosê yê ku Qeladîzê lê dikeve, li hemberî bajarê Serdeştê yê Îranê, li herêma Şarbaher a Silêmaniyê û li herêma Pêncwênê ya li hemberî bajarê Merîwanê yê Îranê cîh digire. Ev der ji Qendîlê gelek dûr in. Peymana nelihevkirinê ya ku Îranê di sala 2011an de bi PKKê re çêkiribû, hê jî derbasdar e. Îran tercîh dike ku rewşa PJAKê rasterast bi Qendîlê re gotûbêj bike. KDP û YNK, wek PDK, Komele û Azadî, li ser PJAKê jî ti kontrola wan nîne.

***

Sibe roja dawî ye. Her kes meraq dike ku Îran wê çi bike. Ajansa nûçeyan a Tasnim vîdyoyek ji hêzên Pasdarên Şoreşê yên ku bi tank û çekên giran ber bi sînorê Iraqê ve pêşve diçin, wek nîşandana biryardariyê pêşkêş kir. Ji ber ku dem diqede û ne pêkan e ku şertê bêçekbûnê pêk bîne, lê meriv dikare texmîn bike ku kamp hatine valakirin. Gelo ev rewş wê Îranê razî bike? Ev kamp bûn hedefa gefên leşkerî. Ka em binêrin Îran wê di 19ê Îlonê de çi bêje. Belkî ji ewê kolana xwe li rewşê binêre da ku bibîne ka nîzama giştî li hundur bêkêmasî ye.

Duvar