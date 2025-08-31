Li Dîyarbekirê Meclisa Ziman hat damezrandin

Meclîsa Bajarê Dîyarbekirê xebatên xwe berfireh kir û meclîsa xwe ya 9emîn ava kir. Meclîsa Zimanî ya Meclîsa Bajar di civîna xwe ya yekem a asayî de ku li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amed pêk hat, damezrandina xwe ragihand.
Endamên Meclîsa Bajar, endamên Meclîsa Şaredariya Bajarê Mezin a Dîyarbekirê Hakkî Kaya û Denîz Yalçın, nûnerên rêxistinên civaka sivîl, saziyên ku di warê ziman de dixebitin û Zeynep Yaş, Seroka Daîreya Karûbarên Çandî û Civakî, beşdarî civînê bûn.
Piştî axaftina vekirinê, komîteyek encumenê hat avakirin. Endamê encumenê Murat Işık bal kişand ser mîsyona encumenê û tekez kir ku polîtîka dê li gorî avahiya pirzimanî ya bajêr werin pêşxistin. Işık got, “Ziman bi qasî ku di jiyanê de belav dibe, diherike. Ji ber vê yekê, avakirina encumenek wisa di nav Encumena Bajar de pir girîng e. Hemû welatiyên ku bi kurmancî, zazakî, ermenî û zimanên din diaxivin dikarin xwe di vê encumenê de bibînin.”