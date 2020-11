Li Amerika kî dibe serok!

Cihan bi kelecaniyekî hêviya encamên hilbijartinên serokatiya Amerikayê ye. Encamên hilbijartina hêdî hêdî kifş dibe.

Eyaletên ku heta niha encamên delegeya kifş bûyin evin.

Eyaletên TRUMP serketin destve anîn:

Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege),Carolina Başûr (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege),Dakota Bakur (3 delege), Dakota başûr (3 delege), Nebraska (5 delege), Louisiana (8 delege), Missouri ((10), Kansas (6), Utah (6), Ohio (18) Tevahî: 138 delege

Eyaletên BIDEN serkeftin destve anîn: Vermont (3 delege), Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege),Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), Washington (12), New Hampshire (4), Rhode Island (4), New Mexico (5), Oregon (7), California (55) Tevahî: 218 delege

Li eyaletên din hêja hêjmara denga berdewam e. Kijan berendam 270 delega destve bîne dibe serokê Amerikayê û dê serokatiya xwe ragihîne.

Li ber derîyê Qesra Spî gelek xelk kom bûne û di nava aligirên TRUMP û BIDEN de şer derket û di encam de gelek aligirên herdu berendaman hatin binçav kirin.