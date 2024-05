Leyla Qasim Giyanek ji pola

Xwîna bi hezaran kur û keçên vî welatî bingeh danî û şoreşa Kurd ji her demê zêdetir bi hêztir bû ku dijminan paqij bike.

Asrin Asi Şuani

Jinên Kurd di dîroka berxwedana gelê Kurd de di têkoşîna siyasî, civakî û çandî de bêhempa ne. Ji lewra bi dîtina serpêhatiya jinên Kurd, dijminên xwe şermezar kirin. Bi takoşîna jinê Bexda û dijminan lerizîn, da ku cezayê îdamê ji qamçiyan, ala û stûyê wê şerm bike, tenê ji ber daxwazên gelê wê 50 sal berê, stûyê xwendekara Leyla Qasim danîbûn ser milê xwe Sirûdên şoreşgerî digotin û peyva Kurdistanê li stûyê xwe dikişand.

Heta ku Kurd xwedî alayeke wisa bin, ala Kurdistanê jî wê bibiriqe, ji ber ku Leyla Qasim li Bexdayê û di dilê dijmin de bû mîna bombeya demkî. Kurd ne layîq e ku serî li ber dijmin û xizmetkarên wan deyne.

Şehîd Leyla Qasim her çend bi daliqandina xwe ber bi şehadetê ve çû, lê bû beyt, helbest û sirûda her ferdên Kurdistanê, lê tevî astengiyên dijmin û hêza wî bû sedema tirs û lerzekê di dilê dijminan de. Bîr bawerî û tekoşîna Leyla qasim dê bigihêje armanca xwe û dijminên me şermezar bikin.