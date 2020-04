Kurdekî xelata Împaratorê Japonyayê wergirt

Li roja 29.04.2020 Naruhito Împaratorê Japonya ji bo beşdarîkirina bi hêzkirina peywendiyên dostayetî û pêşxistina bi têgihiştinên hevbeş ya li navbera Japon û Iraq û Kurdistanê ya li ser asta bajarvaniyan xelata roja helatiya tîşka zêrîna wekî gul (The Order of the rising Sun, Golden Rays with Rosette) pêşkêşî Xizir Kerîm Mihemed Serokê Bajarvaniya berê yê Helebçeyê kir.

Konsolxaneya Japonya li Kurdistanê peyameke de pîrozbahiyên xwe pêşkêşî Xizir Kerîm Mihemed Serokê Bajarvaniya berê yê Helebçeyê dike ji bo wergirtina vê destkefta mezin.

Her wiha Xizir Kerîm Mihemed Serokê Bajarvaniya berê yê Helebçeyê ji sala 2017 û heta îro, dibê duyem kesayetiyê Kurdistanê li wergirtina vê xelat û madalya Japonya yê.