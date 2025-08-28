Komisyon dê Ocalan re hevditinekî bike?

Şanda DEMê ya Îmraliyê îro dê cara yekem piştî damezrandina Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ya Parlementoya Tirkiyeyê bi Abdullah Öcalan re bicive. Berî vê serdanê, rayedarên Partiya DEMê daxwaz kirin ku komîsyon bi Öcalan re bicive.
Her çend di nav derdorên Partiya DEMê de tê gotin ku “komîteyek binî” dikare were damezrandin da ku serdana Îmraliyê bike jî, opozîsyon îdîa dike ku divê AKP û MHP, destpêkerên pêvajoyê, di vê mijarê de gav bavêjin.
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ya Parlementoyê, ku ji bo amadekirina çarçoveya qanûnî ya serdema piştî çekberdanê ya PKKê hatiye damezrandin, li gorî biryara ku di civîna xwe ya sêyemîn de girtin, guh dide kes, sazî, rêxistinên civaka sivîl û siyasetmedarên ku di pêvajoyê de beşdar in.
Komîsyonê hîn ragihandiye ku dê çend kes an jî kengê hevpeyvîn temam bibin, lê tê texmînkirin ku “hevdîtin” dê di nav çend hefteyan de temam bibin.
Heserokê DEMê Bakirhan daxwaza hevdîtinê bi Öcalan re kirîbû.
Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş kesên ku ji nav kes û saziyên ku ji hêla partiyên siyasî ve bi nivîskî hatine pêşkêş kirin, ji komîsyonê ve têne vexwendin hildibijêre.
Daxwaza ku Öcalan were bihîstin di navnîşên ku ji hêla partiyên siyasî ve bi nivîskî ji komîsyonê re hatine pêşkêş kirin de tune bû.
Ji hêla din ve, Partiya DEMê daxwaz kir ku Fîrmaya Hiqûqê ya Asrın, ku parêzerên Öcalan jî tê de ne, were bihîstin. Lê Öcalan di navnîşa wan de tune bû, û endamên partiyê di civînên komîsyonê de di derbarê vê mijarê de tu pêşniyar nekirin.
Lêbelê, rayedarên Partiya DEMê û herî dawî, Hevserokê Partiya DEMê Tuncer Bakırhan bang kirin ku bila komîsyon Öcalan jî bibihîse.
Bakirhan got, “Divê komîsyon di zûtirîn dem de bi Birêz Öcalan re bicive. Divê nêrînên Birêz Öcalan li ser vê pêvajoyê werbigire û wan bi raya giştî re parve bike.”
Partiya desthilatdar daxwazên ji bo hevdîtinê bi Öcalan re bi awayekî neyînî nabîne; şîrove ev e, “Ger komîsyon biryar bide, dê were nîqaşkirin.”
Hin çavkaniyên AKPê, ku nîşan didin ku yekîneyên dewletê bi Öcalan re hevdîtin kirine, nîşan didin ku her çend nêrînên hemî beşên civakê têne lêgerîn jî, dibe ku kesê ku rêxistina terorîst damezrandiye û niha biryar dide ku wê hilweşîne jî were bihîstin.
Lêbelê, tê tekez kirin ku hesasiyeta civakî li ser vê mijarê zêde ye, û divê dem û rêbaza hevdîtinê bi Öcalan re bi baldarî were nirxandin û plansazkirin.
Helwesta partiya sereke ya muxalefetê, CHP, dê di biryara komîsyonê ya derbarê Öcalan de diyarker be.
Lêbelê, ji ber ku mijar nehatiye rojeva komîsyonê, di nav komîteyên destûrdar ên partiyê de nehatiye nîqaşkirin.
CHP di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd de xwedî avahiyeke “homojen” nîne, û lêpirsînên ku ji hêla dadweriyê ve têne kirin jî ji bo partiyê dilemeyek çêdikin.
Beşek mezin ji partiyê hîn jî ji rûniştina li ser “maseyeke komîsyonê” bi AKPê re dema ku şaredarên girêdayî partiyê têne girtin nerazî ne, û bawer dikin ku armanca sereke ya komîsyonê dê ew be ku bingehek ji bo guhertina destûrî ya ku ji hêla AKPê ve tê xwestin, ava bike.
Ji ber vê yekê, di nav partiyên siyasî yên sereke de, CHP niha ji ramana “hevdîtina bi Öcalan re” herî dûr e.