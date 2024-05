Kiliçdaroglu serdana Demirtaş kir

Serokê berê yê CHPê Kemal Kiliçdaroglu li girtîgeha Edîrneyê serdana Hevserokê berê yê HDPê Selahattin Demirtaş kir û got, “Eger Demîrtaş li derve bûya, dê rêya siyaseta sivîl gelek hêsantir bûya û ez bawer im dê bûyerên terorîstî bi dawî bibûna. “Ji ber vê yekê ez ne rast nabînim ku birêz Demîrtaş di girtîgehê de bimîne.

Serokê Giştî yê CHPê yê berê Kemal Kiliçdaroglu, Hevserokê Giştî yê HDPê yê berê Selahattin Demirtaş ê li Girtîgeha Edîrneyê ye ziyaret kir. Kiliçdarogluyê ku nêzî 3 saetan di girtîgehê de ma, piştî derketina derve daxuyanî da rojnemevanan û bersiva pirsên wan dan.

Kiliçdaroglu, diyar kir ku wî serdana Selahattîn Demîrtaş û Selçûk Mizrakli kiriye û got, “Ez gelekî kêfxweş bûm ku hem tenduristiya wan baş bû û hem jî pirsgirêkên Tirkiyeyê ji nêz ve dişopandin. Birêz Demirtaş pêşengê siyaseta sivîl e. Dixwaze li Tirkiyeyê her kes di nava aramî û bextewariyê de bijî. Tirkiye û siyaseta cîhanê ji nêz ve temaşe dike. Ji ber vê yekê erka me ew e ku em li Tirkiyeyê zimanekî nû yê siyasî serdest bikin. Em dixwazin ku hemû dost, hemwelatî, hemû dostên li Tirkiyeyê di nava aştiyê de bijîn, bi tendurist bijîn, bi azadî bijîn. Demek dirêj e ez li birêz Demîrtaş temaşe dikim. “Ji bo min zehf sûdmend bû ku wî ji nêz ve bibînim û danûstendinek dirêj bikim,”

“Ez naxwazim kesek ji ber fikrên xwe bikeve girtîgehê.”

Kiliçdaroglu, da zanîn ku wan bi Demîrtaş re behsa siyaseta Tirkiyê kiriye û got, “Em li ser geşedanên li cîranên xwe axivîn. Me behsa siyaseta cîhanê kir. Min tenê diyar kir; Her du hevalên me yên siyasetmedar ên hêja jî diyar kirin ku pêwîstiya me bi zimanekî nû yê siyasî heye. Beriya niha jî hate destnîşankirin ku siyaseta sivîl ji bo aştî, aramî û jiyana bi hev re çiqas girîng e. Lewma me di vê çarçoveyê de civîn û nirxandinek pêk anî. Helbet ez naxwazim li Tirkiyê kesek ji ber fikrên xwe bikeve zindanê. Em ji raya we re rêz digirin. “Em bi ramanên wan razî bin yan na, tiştekî cuda ye, lê pir bi qîmet e ku mirov ramanên xwe bêje û ev yek di demokrasiyên de neçar e, divê wiha be.”

