Kiliçdaroglu: “Ger biryara iptalkirina kongreyê werê dayîn, ez partiyê ji qayûm re nahêlim.”

Kemal Kiliçdaroğlu, serokê berê yê CHPê, nêrîna xwe dubare kir ku eger di doza kongreya giştî ya CHPê ya Enqerê de biryara “betalkirinê” were dayîn, ew ê partîya di bin wesayetê de nehêle.
Faruk Bildirici berê nivîsandibû ku ji bo rojnamevanan tiştekî xwezayî ye ku hewl bidin helwesta serokê berê yê CHPê Kemal Kiliçdaroğlu li ser doza kongreyê fêr bibin, û diyar kiribû ku eger Kiliçdaroğlu li ber rojnamevanan xuya bibe û pirsan bibersivîne, ne hewce ye ku raporên “paşperdeyê” werin înkarkirin.
Bildirici di gotara xwe ya li ser T24ê de ragihand ku Kiliçdaroğlu bersiva rexneyên wî daye. Nivîsa Bildirici wiha ye:
“Rojnameya Sözcü, 24ê Hezîrana 2025an: Kılıçdaroğlu: ‘Ez hêvî dikim ku biryar “mutleq” nebe, lê her çend wisa be jî, ez nikarim partiya xwe bihêlim ji bo qayûmekî. Ger ez qebûl nekim, muwekîlek dê were. Gelo divê ez wê bihêlim ji bo muwekîlekî? Piştî biryarê, em ê bi Özel re rûnin û biaxivin.”
Birêz Bildirici, ez bi qasî ku pêkan e bersiva pirsên rojnamevanan didim da ku ramanên xwe fêr bibim û wan bi awayekî bêalî ji raya giştî re ragihînim.
Daxuyaniya “Em nikarin partiya xwe bidin qayûmekî,”
“Ger em bi encamek wekî ku bi raya giştî de hatiye nîqaşkirin re rû bi rû bimînin, em ê bi serokên berê yên partiya xwe, saziyên rayedar ên partiya xwe, endamên parlementoyê û serokên parêzgeh û navçeyan re bicivin da ku li xalên hevpar bigerin û vê pêvajoya dijwar mil bi mil di nav partiyê de derbas bikin, bêyî ku ew ji desteserkarekî/ê derveyî re bihêlin.” “Ez dixwazim ji her kesî, bi taybetî ji we re, ji bo hemî rexneyên we yên avaker û niyeta baş spas bikim.”