“Sûriyeya bihêz û yekbûyî dê sûdê li Israîlê bike”

Wezîrê Derve yê Sûriyê got, Sûriyeya bihêz û yekbûyî dikeve di xizmeta ewlehiya herêmî û Israîlê de.
Ese’d El-Şeybanî wezîrê derve yê Sûriye,di hevdîtinekê de li gel tora CNN a Emerîk diyar kir, ku ew bi êrîşên Israîlê li ser Sûriyê piştî hilweşandina Rêjîma Esed, şok bûn.
Li gorî gotina El-Şeybanî, Israîlê piştgiriya kesên dervî yasayê li Siwêdayê kir û vê yekê hewlên çareserkirina kêşeya di navbera durzî û bedewiyan de asteng kirin û destwerdanan rewş li Başûrê Sûriyê aloz kir.
Wezîrê Derve yê Sûriyê got jî, êrîşên Israîlê her rêyeke asayîkirinê zehmet dikin û Sûriyê gefê li tu aliyan li deverê nake, û di nav de Israîl jî.
El-Şeybanî diyar kir, Sûriyeya bihêz û yekbûyî dê sûdê li ewlehiya herêmî, her weha Israîlê jî bike.