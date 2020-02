“Kedî” bi çi zimanî ye?

Veneciniqin!

Dîroka “kedîkirina” Kitikan/Kedîyan guherî! Zanyar heta nûha, we bawer dikirin ku “pisîkên” kedî, ji Afrîqayê belav bûne. Lê encamên lêhûrbûnên nû ya DNA yan nîşankir ku 4000 hezar sal berî jibermayîyên kitika/pişîka girava Qibrîsê û 8000 sal berî ya Misrê ji cinsê/famîlyeya “Felis silvestris” ku li Xirabreşkê/Göbeklitepe yê jê 21 parçe numûne peydekirîne, belavê cîhanê bûye.

Azerî : pişî

Macari: macska

Uygurî: مۈشۈك muşuk

Ozbeki: muşuk

Tatari:Мәче maşe

Kirgizî: maşa

Balkêş e ku “Kedî” ya Tirk di çi zimanekî din ya Ural-altayî de tune!!!

Başe Tirk vê peyva “Kedî” ji ku girtin?

Ermenî : katu կատու

Grekî/yewnanî : gaata γάτα

Kurmancî: Kitî ( Botan)

Înglîzî : cat, kitty

Erebî: Sannora

Îngilîzî : Domesticated / Tame

Kurmancî:Kedî

Tirkî: Evcîl

Grekî-yewnanî :katoikídio

Ermenî: կենդանու tnayin

Farisî:خانگی Xangî

Erebî : Ehil

Ka nûha we çi fêm kir?

Berî ku em îdîayên bê bingeh “berdin”…

Ez ne zimanzan, ne etîmolog û ne jî xwedî îdia me! Sibe dikare agahdarîyek nû were û her tiştî pûç bike.

Jîndar Erdal Toprak

26.02.2020

“A study published in the research journal Science secured more pieces in the cat-domestication puzzle based on genetic analyses. All domestic cats, the authors declared, descended from a Middle Eastern wildcat, Felis sylvestris, which literally means “cat of the woods.” Cats were first domesticated in the Near East, and some of the study authors speculate that the process began up to 12,000 years ago.”