Kanalek a televizyonê hate girtin

Koardînatorê kanala Olay TVê Suleyman Sarilar da xûyakirin ku ew kanala xwe ya Televizyonê digirin. Berpirsê giştî yê Olay TV di daxûyaniya xwe de got: Olay TV tê girtin. ji bo çi? Ez bawerim têgihiştina me ya nûçegihandinê û weşanên ku em dikin hinekan gelekî aciz dike.

Berpisê Oaly Tv dibêje: Me îdiîa kir ku emê nûçegihandinê bi baweriyekî rasteqênî ragihînin.Tirkiye bûye du seriyên gelek tuj.Li welatekî siyasete evqas bi tujatî bibe du serî, medya wî welatî jî dibe du gurubên tund û dijitiya hev dikin. Beşek desthilatiyê dike beşê din jî muxalefetiyê dike.Rastî di navî de winda bûye. Di serî de prensîbek me hebû. Me digot, eger nûçeyek nûçe be, bê ku em wê nûçê xwehr bikin, jê kêm yan jî zêde bikin yan jî veşêrin, emê wek xwe nûçeyê ragihînin. Me li gora prensibên destpêkê nûçe ragihandin. Lê dixweyê vê helwesta me ne tenê cihek gelek cih aciz kirin.