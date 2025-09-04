Ji dev siyasetê berdide…!

Wezîrê Karên Navxwe yê berê û Parlamenterê Stenbolê yê AK Partiyê Suleyman Soylu, daxûyakirin ku, wî roja ji dev siyasetê berdê xûyakiriye.
Soylu dilsoziya xwe ya ji bo Serokkomar Recep Tayyip Erdogan dubare kir û roja devjêberdana siyasetê jî ji bo xwe ragihand.
Soylu tekez kir ku Erdogan dê hîn jî ji bo Tirkiyeyê rolên girîng bigre ser milê xwe. Di daxuyaniya xwe de got, “Ez kesekim ku li gora edetên kevin tevdigerim. Her cihê ku Tayyip Erdogan nîşanî min bide ezê biçim”
Dema ku ji Soylu hat pirsîn ka ew ê kengê ji siyasetê vekişe, bersivek zelal da: “Serdema çalakiya min a siyasî ya çalak, dema ku dema min a wekî Parlamenter biqede siyaset jî ji bo min diqede. Bes e.