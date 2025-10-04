Îsraîl operasyona bajarê Xezzayê rawestand..!

Radyoya Artêşa Îsraîlê ragihand ku, hikûmeta Îsraîlê ferman daye artêşê ku operasyona bajarê Xezzeyê rawestîne. Li gorî agahiyên hatine weşandin, çalakiyên leşkerî dê ji niha û pê ve kêmtirîn bin û şêwaza operasyonê ya leşkeran dê bi piranî berevanî be.
Di demekê de ku bandorên qebûlkirina qismî ya Hamasê ya plana Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump a ji bo agirbestê li Xezzeyê û banga Trump ji hikûmeta Îsraîlê re ku êrîşên li ser Xezzeyê rawestîne berdewam dikin, Îsraîlê gaveke balkêş avêt. Li gorî raporek li ser Radyoya Artêşa Îsraîlê, tê ragihandin ku hikûmeta Îsraîlê talîmat daye artêşê ku operasyona bajarê Xezzeyê rawestîne. Hat ragihandin ku çalakiyên leşkerî dê kêmtirîn bin û dê tenê li ser parastinê bisekinin. Nûçegihanê Radyoya Artêşa Îsraîlê Doron Kadosh li ser platforma medyaya civakî X ev tişt parve kir: “Ev tê vê wateyê: Operasyona bajarê Xezzeyê ji bo niha hatiye rawestandin.”
Hêzên Parastina Îsraîlê (IDF) ragihand ku fermandarên leşkerî yên payebilind ji bo nirxandina pêşketinên dawî civînek nirxandinê li dar xistine û gotiye, “Serfermandarê Giştî yê Îsraîlê Eyal Zamîr, li gorî talîmatên serokatiya siyasî, talîmat daye artêşê ku ji bo pêkanîna qonaxa yekem a Plana Trump a ji bo berdana rehîneyan amade bibin.” Lêbelê, di derbarê amadekariyan de ti hûrgulî nehat dayîn. Daxuyaniyê her wiha tekez kir ku ewlehiya leşkerên Îsraîlî pêşîniyek sereke ye û gotiye, “Hemû şiyanên leşkerî yên Hêzên Parastina Îsraîlê dê ji bo parastina hêzên me ji Fermandariya Başûr re werin veqetandin.”
Ev gav piştî ku Hamas ragihand ku wê hin bendên plana Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump ji bo agirbestê li Xezzeyê qismî qebûl kiriye, û Trump bang li Îsraîlê kir ku tavilê êrîşan rawestîne, hat. Trump tekez kir ku ji bo ku plan were bicîhanîn, divê Îsraîl pêşî bombebaranên xwe yên li ser Xezzeyê rawestîne.
Daxuyaniyên ku hatine dayîn û biryarên leşkerî yên ku ji hêla her du aliyan ve hatine dayîn dê rêça rewşa herêmê di demjimêrên pêş de diyar bikin.