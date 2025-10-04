Şamîl Tayyar balê dikişîne ser plana AK Partiyê!

Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, tevlî resepsiyona vekirina heyama Parlementoyê bû. Erdogan ji bilî CHPê li gel hemû serokên partiyan hevdîtin kirin û li gel hev weneyek taybet rêya raya giştî kirin.
Parlamenterê berê yê AK Partiyê û rojnamevan-nivîskar Şamil Tayyar li ser beşdarbûna Erdogan bi parlamenterên muxalefetê re di resepsiyona ku bi minasebeta 28emîn serdema çaremîn a Parlementoya Tirkiyeyê şiroveyek kir.
Tayyar diyar kir ku, ev civîn plankirî bûn, ne ji nişka ve. Wî pêşniyar kir ku daxwaza Serokkomar Erdogan a ji bo axaftinek bêyî CHPê peyamek ji bo civakê ye.
Tayyar tekez kir ku sedema vê yekê amadekariyên berdewam ên AK Partiyê ji bo destûrekê ne. Tayyar, diyar kir ku heta referandûmek jî tê nirxandin, rewş bi van gotinan analîz kir:
”Hûrguliyên referandûma AK Partiyê dê werin nîqaşkirin. “AK Partî di sala 2026an de guhertinek destûrî plan dike. Ger rêjeya dengan di navbera 360 û 400 de be, ew ê referandûmek li dar bixe. AK Partî plan dike ku referandûmek li ser destûrê pêkbîne. Ger ew ji 400î derbas bibe, ew dikare rasterast di Parlamentoyê de were pejirandin, lê ev hinekî dijwar xuya dike. Ji bo vê yekê hewcedarî bi dengên partiyên din heye. Dibe ku Serokkomarê me hewl bide ku ji bo guhertinek destûrî atmosferek siyasî ya guncaw biafirîne.”