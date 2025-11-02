Iran: Em ê tesîsên xwe yên nukleerî bi hêztir ji nû ve ava bikin

Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeshkian diyar kir ku ew ê tesîsên nukleerî yên ku ji aliyê Amerîkayê ve hatine hedefgirtin ji nû ve ava bikin û wan xurttir bikin.
Li gorî ajansa nûçeyan a fermî ya Îranê, IRNA, Pezeshkian ev daxuyanî di dema serdana tesîsên nukleerî yên li welêt de da.
Pezeshkian got, “Zanista nukleerî di hişê zanyarên me de ye. Wêrankirina avahî û kargehan ne pirsgirêk e. Em ê wan ji nû ve ava bikin û wan xurttir bikin.”
Pezeshkian tekez kir ku çalakiyên nukleerî yên welatê wî ji bo armancên aştiyane û sivîl in û got, “Dijmin hewl didin ku wê encamê bidin ku çalakiyên nukleerî yên Îranê ‘hewl didin bombeyek çêbikin’. Lêbelê, li gorî fetwaya Rêber (Elî Xameneyî), em karanîna bombeyên nukleerî qedexe dibînin.”